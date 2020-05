Becker nasprotuje letošnji organizaciji OP ZDA

"New York je mesto, ki ga je pred nekaj tedni virus najbolj prizadel. Mislim, da ne bi bilo pametno tam organizirati turnirja," šestkratnega zmagovalca turnirjev za grand slam citira ameriški ESPN.

Ameriška teniška zveza se bo sicer do junija odločila, ali bo organizirala turnir po prvotnem načrtu med 31. avgustom in 13. septembrom.

Vsi profesionalni turnirji do sredine julije so že bili odpovedani, prav tako je bil prvič v 75 letih odpovedan turnir na sveti travi v Wimbledonu.

"Ta odpoved bo pustila veliko praznino," je dejal Nemec, ki je v All England Clubu slavil v letih 1985, 1986 in 1989, poleg tega pa je tam še štirikrat igral v finalu.

Dvainpetdesetletnik podpira predlog Švicarja Rogerja Federerja, ki je pozval k združitvi ženske in moške turneje WTA in ATP. "Roger Federer je predstavil to odlično idejo o združitvi moči. To govori o njegovi inteligentnosti in o tem, koliko mu pomeni tenis," meni Becker.

Vseeno pa Nemca skrbi za igralce, ki so uvrščeni po 75. mestu teniških lestvic, saj so odvisni od tedenskega prejemanja plačil. "Ne morejo igrati, niti poučevati tenisa zaradi socialne distance. Tudi organizatorji manjših turnirjev si bodo težko opomogli," je prepričan zmagovalec Flushing Meadowsa iz leta 1989.