V živo: Federer kot v najboljših letih, Nadal proti vročemu najstniku

Zimzeleni Roger Federer je v tretjem krogu izločil 21-letnega Taylorja Fritza, ki je pred tem premagal Francoza Gaela Monfilsa. To je bila jubilejna 100. tekma Švicarja na osrednjem igrišču Roda Laverja v Melbournu. Federer je 50. igralca sveta premagal v zgolj 88 minutah. V osmini finala se bo pomeril proti 14. nosilcu, Grku Stefanosu Cicipasu.

Ena izmed izjemnih potez Federerja:

Zelo zanimivo bo med Rafaelom Nadalom in šele 19-letnim domačinom Alexom De Minaurjem, ki je postavljen kot 27. nosilec. De Minaur je trenutno v vrhunski formi. To je dokazal z zmago na nedavnem turnirju v Sydneyju. Z Nadalom je do zdaj igral le en dvoboj, in sicer lani v Wimbledonu, ko je izgubil po treh nizih.

Marin Čilić, šesti nosilec turnirja, bo igral proti španskemu veteranu Fernandu Verdascu.