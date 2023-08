Vroče pred začetkom OP ZDA

Slovenci so daleč od najvišjih mest, v prvi tisočerici sta le dva igralca. Blaž Rola je nazadoval za dve mesti na 468. mesto, tudi Bor Artnak je glede na minuli teden izgubil dve mesti in je zdaj 606. igralec na svetu.

Slovenija v moški konkurenci od tekmovalnega slovesa Aljaža Bedeneta nima igralcev, ki bi se lahko uvrstili v glavni del turnirjev za grand slam ali sodelovali v kvalifikacijah za turnirje za veliki slam.

Bodo pa slovenski igralci tekmovali v Davisovem pokalu. Na igriščih v parku Tivoliju v Ljubljani bo 15. in 16. septembra potekal dvoboj druge evro-afriške skupine v Davisovem pokalu med Slovenijo in Luksemburgom.

Kapetan Grega Žemlja je v reprezentanco vpoklical Rolo, Artnaka, Sebastiana Dominka in Matica Križnika.

Slovenija in Luksemburg sta za zdaj igrala enkrat, leta 2002 so bili uspešnejši Luksemburžani s 3:2. Slovenci so v Davisovem pokalu nazadnje igrali februarja letos, ko so v Turčiji izgubili proti domači reprezentanci z 0:4.