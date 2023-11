Alcaraz nujno potrebuje zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na finalnem teniškem turnirju v Torinu sta danes v rdeči skupini na sporedu še zadnja dva dvoboja. Veliko stvari je še odprtih glede uvrstitve v sobotni polfinale. V zeleni skupina sta si polfinale zagotovila Jannik Sinner in Novak Đoković.

Kot prva bosta na igrišče stopila Carlos Alcaraz in Danil Medvedjev. Zadnji si je že zagotovil polfinalno vstopnico, medtem ko Španec nujno potrebuje zmago. Zanimiva je tudi njuna medsebojna statistika zmag in porazov (2:2). Nazadnje sta se pomerila letos na OP ZDA, ko je bil boljši sedem let starejši Rus.

V večernem dvoboju se bosta pomerila Andrej Rubljov in Aleksander Zverev. Prvi nima več nobenih možnostih za napredovanje, medtem ko Nemec še ohranja upanje za polfinale. Igralca sta do zdaj igrala osem medsebojnih dvobojev. Bolje kaže Nemcu, ki v zmagah vodi s 5:3.

Skupinski del, rdeča skupina Carlos Alcaraz (Špa,2) - Danil Medvedjev (Rus, 3) Adrej Rubljov (Rus, 5) - Aleksander Zverev (Nem, 7)

Rdeča skupina Daniil Medvedjev (Rus, 3) 2 zmagi – 0 porazov

Aleksander Zverev (Nem, 7) 1 – 1

Carlos Alcaraz (Špa, 2) 1 – 1

Andrej Rubljov (Rus, 5) 0 – 2

