"Originalni" Ronaldo spregovoril o razlogih za grozljivo pričesko na SP 2002

Foto: Reuters

Prvi, brazilski ali edini pravi Ronaldo, kakor vam je ljubše, se je med obiskom Melbourna razgovoril o razlogih za dokaj neestetsko pričesko, ki je njegov skalp "krasila" v času svetovnega nogometnega prvenstva na Japonskem in v Južni Koreji leta 2002. Šlo je za preusmeritev pozornosti javnosti in medijev, je namignil.

Manever za preusmeritev pozornosti

Foto: Getty Images "Imel sem nekaj težav s kolenom in vsi so govorili samo o tem. Pri frizerju sem se odločil za nekoliko drugačno pričesko, in ko sem se pojavil na treningu, so me vsi debelo gledali. Namesto o moji poškodbi so govorili samo še o moji pričeski. To je nekako zmanjšalo pritisk javnosti, jaz pa sem lahko bolj sproščeno treniral," se je razgovoril 42-letni Ronaldo, ki je bil z osmimi goli najboljši igralec prvenstva. Dva gola je zabil tudi v finalu proti Nemčiji in Braziliji pomagal do petega naslova svetovnega prvaka.

To je bil zadnji šampionski naslov za reprezentanco Brazilije, ki ima po mnenju Ronalda na junijskem svetovnem prvenstvu v Rusiji dobre možnosti za šesti naslov.

Napočil je čas za šesti naslov

"Ekipa se je v zadnjih dveh letih močno spremenila, zelo sem optimističen. Mislim, da smo skupaj z reprezentancami Nemčije, Španije in Francije v krogu favoritov. Resnično verjamem, da lahko pridemo na sam vrh," je o uspehu prepričan Ronaldo.