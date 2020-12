Ko bi le bilo vse res tako …

Olimpijske igre v Tokiu, evropsko prvenstvo v nogometu, kopica drugih svetovnih in kontinentalnih prvenstev. Tudi v Sloveniji. Vse to prinaša športno leto 2021. No, naj bi prineslo. Predhodno leto nas je namreč naučilo, da čvrstih zagotovil pač ni več.

Ko smo pred natančno enim letom objavili seznam večjih športnih dogodkov v letu 2020, se je koronavirus iz Vuhana že podal na svoj svetovni pohod. Vseeno si verjetno takrat nihče ni predstavljal, da se bo športni svet že nekaj tednov pozneje povsem zaustavil, koledar dogodkov pa sesul kot hišica iz kart. A prav šport je nato v drugi polovici leta pokazal, kako živeti tudi z virusom in kljub virusu. Resda s spremenjenimi datumi, večinoma brez gledalcev in pogosto na drugih prizoriščih, a športna karavana je šla naprej. Tudi v leto 2021, ki prinaša veliko odmevnih dogodkov, pa čeprav za mnoge od njih danes ne vemo povsem natančno, v kakšni obliki bodo potekali.

Foto: Reuters

Vrnitev v preteklost

Osrednja športna dogodka, ki bi morala zaznamovati leto 2021, prenašamo iz predhodnega leta. Oba bosta temperaturo dvigovala poleti. Najprej evropsko prvenstvo v nogometu, ki bi resda še petič zapored potekalo brez slovenske reprezentance, toda nogometnih navdušencev to ne bo odvrnilo od tega, da ne bi med 11. junijem in 11. julijem svojega ritma prilagodili urniku Eura. Prvenstvo naj bi potekalo v kar dvanajstih državah, čeprav krčenje seznama gostiteljic še vedno ni povsem izključeno.

Foto: Vid Ponikvar Vsega dvanajst dni po koncu EP v nogometu pa bo na osrednjem olimpijskem štadionu v Tokiu zagorel ogenj iger 32. olimpijade. Japonci pričakujejo več kot enajst tisoč športnikov iz 206 držav. Jasno, tudi iz Slovenije, ki bo imela v svojih vrstah prav gotovo znova tudi nekaj kandidatov za odličja. Ob tradicionalnih adutih na brzicah, morju ali tatamiju bo v olimpijsko areno prvič zakorakala plezalka Janja Garnbret, nekaj več negotovosti je še okrog tega, kako bosta tekmovalne urnike Tokiu prilagodila Primož Roglič in Tadej Pogačar, zanesljivo pa bo formo na svoj olimpijski krst tempiral atlet Kristjan Čeh.

Velikost slovenske odprave bo odvisna predvsem od tega, ali se bo na igre uspelo uvrstiti tudi kakšni ekipi. V igri ostajajo rokometaši, ki so stari znanci iger, in pa košarkarji. Oboje čakajo dodatne kvalifikacije. Prve v polni zasedbi, košarkarji, ki še nikoli niso nastopili na OI, pa vse do zadnjega trenutka ne bodo vedeli, ali bo reprezentančni dres prvič po 17. 9. 2017 znova oblekel tudi Luka Dončić. Ta nas bo do takrat zanesljivo navduševal pod koši lige NBA.

Zanimivo pa je, da bosta oba osrednja športna dogodka leta v uradnih nazivih nosila prvotni letnici, torej lahko v letu 2021 pričakujemo Euro 2020 in Tokio 2020.

Foto: Reuters

Rokometaši v Egiptu, smučarji v Italiji …

Vseeno pa nam tudi v prvih mesecih leta še zdaleč ne bo dolgčas. Tako že januar prinaša svetovno rokometno prvenstvo v Egiptu, na katerem Slovenijo najprej čakajo Belorusija, Južna Koreja in Rusija.

Predolimpijska zima je že po tradiciji tudi sezona svetovnih prvenstev. Alpski smučarji bodo imeli svojega v Cortini d'Ampezzo, nordijski smučarji v Oberstdorfu, medtem ko so deskarji in smučarji prostega sloga ostali praznih rok.

Ob vseh klasičnih tekmovanjih, kamor prištevamo tudi Tour de France, ter začetku nogometnih kvalifikacij za SP 2022 pa leto prinaša tudi svetovna prvenstva v kolesarstvu (Flandrija), športnem plezanju (Moskva) ter kajaku in kanuju na divjih vodah (Bratislava) …

Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenija kot gostiteljica

Leto 2021 pa prinaša tudi kar nekaj organizacijskih izzivov za Slovenijo. Pa ne le na ravni tradicionalnih tekmovanj, kakršna so pokal Vitranc, Zlata lisica in finale svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici. Že čez dober mesec bo namreč na Pokljuki (11.–22. 2.) potekalo svetovno prvenstvo v biatlonu.

Toplejši meseci pa prinašajo evropsko prvenstvo nogometašev do 21. leta, ki si ga bo Slovenija gostila z Madžarsko. Tekmovanje, na katerem bo domačo izbrano vrsto vodil Milenko Ačimović, bo zaradi uskladitve urnikov ob selitvi Eura potekalo v dveh fazah. Prvi skupinski del je predviden že v marcu, medtem ko bo zaključni del, tudi z velikim finalom v Stožicah, na sporedu med prelomom med majem in junijem.

Nabor športnih dogodkov v letu 2021

Januar 01. smučarski skoki: novoletna turneja, Garmisch-Partenkirchen

1.-10. tenis: pokal ATP, Perth-Brisbane-Sydney

3. smučarski skoki: novoletna turneja, Innsbruck

3.-6. alpsko smučanje: svetovni pokal, slalom, moški in ženske, Zagreb

6. 3. smučarski skoki: novoletna turneja, Bischofshofen

6. rokomet: kvalifikacije za moško EP 2022, 3. krog, Nizozemska - Slovenija, Almere

7.-10. biatlon: svetovni pokal, Oberhof

9.-10. smučarski skoki: svetovni pokal, Titisee-Neustadt

11.-13. judo: masters, Doha

3.-15. reli: reli Dakar v Savdski Arabiji

7.-10. alpsko smučanje: svetovni pokal, smuk, superveleslalom, ženske, St. Anton

7.-17. biatlon: svetovni pokal, Oberhof

8.-10. alpsko smučanje: svetovni pokal, 2x veleslalom, slalom, moški, Adelboden

9. deskanje: svetovni pokal, Scuol, paralelni veleslalom

9.-10. sankanje: EP, Sigulda

10. rokomet: liga prvakinj, 10. krog, Bietigheim - Krim Mercator

10. rokomet: kvalifikacije za moško EP 2022, 4. krog, Slovenija - Nizozemska, Celje

12. alpsko smučanje: svetovni pokal, slalom, ženske, Flachau

12.-17. alpsko smučanje: svetovni pokal, 2 x smuk, slalom, moški, Wengen

13. hokej na ledu: začetek lige NHL

13.-31. rokomet: SP za moške, Egipt

13.-15. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, Montafon, kros

13.-17. biatlon: svetovni pokal, Oberhof

16. rokomet: liga prvakinj, 11. krog, Krim Mercator - Metz

16. futsal: liga prvakov: 1/16 finala, Luxol St. Andrews - Dobovec

16.-17. smučarski skoki: svetovni pokal, Zakopane

16.-17. alpsko smučanje: Zlata lisica - svetovni pokal, 2x veleslalom, ženske, Maribor

16.-17. hitrostno drsanje: EP na Nizozemskem

16. 1.-7. 2 nogomet: afriško prvenstvo, Kamerun

20.-24. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, Idre Fjäll, kros

21.-24. biatlon: svetovni pokal, Anterselva

22.-24. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Ljubno ob Savinji

22.-24. alpsko smučanje: svetovni pokal, smuk, superveleslalom, slalom, moški, Kitzbühel

21.-24. alpsko smučanje: svetovni pokal, 2 x smuk, superveleslalom, ženske, Crans Montana

21.-24. reli: SP, reli Monte Carlo

23.-24. smučarski skoki: svetovni pokal, Lahti

24. rokomet: liga prvakinj, 12. krog, Esbjerg - Krim Mercator

25.-31. umetnostno drsanje: EP, Hrvaška

26. alpsko smučanje: svetovni pokal, slalom, moški, Schladming

26. alpsko smučanje: svetovni pokal, veleslalom, ženske, Kronplatz

29. futsal: kvalifikacije za EP 2022, Latvija - Slovenija

29.-31. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Titisee-Neustadt

29.-31. sankanje: SP, Königssee

30. deskanje: svetovni pokal, Moskva, paralelni slalom

30. nogomet: finale pokala libertadores

30.-31. alpsko smučanje: svetovni pokal, 2x slalom, moški, Chamonix

30.-31. smučarski skoki: svetovni pokal, Willingen

Foto: Matic Ritonja/Sportida

Februar 1.-11 nogomet: klubsko SP, Katar

1.-14. bob-skeleton: SP, Altenberg

2. futsal: kvalifikacije za EP 2022, Španija - Slovenija

3.-6. alpsko smučanje: svetovni pokal, smuk, superveleslalom, ženske, Garmisch-Partenkirchen

5.-7. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Hinzenbach

5.-7. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, Bakuriani, kros

6. rokomet: liga prvakinj, 13. krog, Krim Mercator - Rostov-Don

6.-7. smučarski skoki: svetovni pokal, Klingenthal

7. ameriški nogomet: Super Bowl, Tampa

7.-8. deskanje: svetovni pokal, Banoje

8.-21. alpsko smučanje: SP, Cortina d'Ampezzo

8.-21. tenis: OP Avstralije, Melbourne

8.-14. rokoborba: EP, Katovice

9.-21. biatlon: SP, Pokljuka

10. nogomet: začetek spomladanskega dela Prve lige Telekom Slovenije

10. rokomet: liga prvakov, 11. krog, Celje Pivovarna Laško - Veszprem

11.-14. hitrostno drsanje: SP, Heerenveen

13. rokomet: liga prvakinj, 14. krog, Vipers - Krim Mercator

13.-14. smučarski skoki: svetovni pokal, Poljska

13.-14. deskanje: svetovni pokal, Pyeongchang

17. rokomet: liga prvakov, 12. krog, Kiel - Celje Pivovarna Laško

16.-21. futsal: liga prvakov, osmina finala

16.-24. nogomet: liga prvakov, osmina finala

18.-20. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Rasnov

18.-20. judo: grand slam, Tel Aviv

19.-20. smučarski skoki: svetovni pokal, Rasnov

21.-27. kolesarstvo: dirka po ZAE

22.-5.3. strelstvo: svetovni pokal v trapu, Kairo

23. nogomet: kvalifikacije za EP 2022, ženske, Estonija - Slovenija

23.-7.3. nordijsko smučanje: SP, Oberstdorf

24. rokomet: liga prvakov, 13. krog, Celje Pivovarna Laško - Barcelona

25.-28. gimnastika: svetovni pokal v športni gimnastiki, kvalifikacije za OI, Cottbus

25.-28. alpsko smučanje: svetovni pokal, smuk, superveleslalom, ženske, Val di Fassa

25.-28. hitrostno drsanje: SP, Salt Lake City

26.-8.3. strelstvo: EP z zračnim orožjem, Lohja

27.-28. alpsko smučanje: svetovni pokal, 2 x veleslalom, moški, Bansko

27. kolesarstvo: dirka Omloop Het Nieuwsblad

28.-7.3. namizni tenis: ekipno SP, Busan

Foto: Grega Valančič/Sportida

Marec 1.-4. biatlon: svetovni pokal, Nove Mesto

3. rokomet: liga prvakov, 14. krog, Aalborg - Celje Pivovarna Laško

3. odbojka: 1. DOL za moške in ženske, 1. tekme 1/8 finala

3.-4 nogomet: liga prvakinj, 1/8 finala, prve tekme

4.-7. gimnastika: svetovni pokal v športni gimnastiki, kvalifikacije za OI, Baku

4.-7. alpsko smučanje: svetovni pokal, smuk, superveslalom, moški, Kvitfjell

5.-7. drsanje na kratke proge: SP, Nizozemska

6. futsal: kvalifikacije za EP 2022, Slovenija - Španija

6. kolesarstvo: dirka Strade Bianche

6. deskanje: svetovni pokal, paralelni veleslalom, Rogla

6.-7. rokomet: liga prvakinj, prve tekme za uvrstitev v četrtfinale

6.-7. namizni tenis: DP, Mengeš

6.-7. alpsko smučanje: svetovni pokal, slalom, veleslalom, ženske, Jasna

7. nogomet: začetek spomladanskega dela 2. SNL

7.-14. kolesarstvo: dirka Pariz-Nica

9. futsal: kvalifikacije za EP 2022, Švica - Slovenija

9.-17. nogomet: liga prvakov, osmina finala, povratne tekme

10. odbojka: 1. DOL za moške in ženske, 1. tekma 1/4 finala

10.-11. nogomet: liga prvakinj, 1/8 finala, povratne tekme

10.-13. gimnastika: svetovni pokal v športni gimnastiki, kvalifikacije za OI, Doha

10.-16. kolesarstvo: dirka od Tirenskega do Jadranskega morja

11.-14. biatlon: svetovni pokal, Nove Mesto

12.-13. alpsko smučanje: svetovni pokal, 2 x slalom, ženske, Are

12.-13. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, Sunny Valley, kros

12.-14. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Oslo

12.-14. rokomet: olimpijske kvalifikacije, Berlin (Slovenija, Nemčija, Švedska, Alžirija)

13.-14. smučarski skoki: svetovni pokal, Oslo

13.-14. alpsko smučanje: pokal Vitranc - svetovni pokal, veleslalom, slalom, moški, Kranjska Gora

13.-14. rokomet, liga prvakinj, povratne tekme za uvrstitev v četrtfinale

15.-16. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Lillehammer

15.-21. alpsko smučanje: svetovni pokal, zaključek sezone 2020-21, Lenzerheide

16. smučarski skoki: svetovni pokal, Lillehammer

17. smučarski skoki: svetovni pokal, Trondheim

17.-18. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Trondheim

18.-21. biatlon: svetovni pokal, Oslo

18.-29.3. strelstvo: svetovni pokal z zračnim in malokalibrskim orožjem ter v trapu, New Delhi

19. nogomet: žreb lige prvakov in evropske lige

19.-23. smučarski skoki: svetovni pokal, ženske, Nižnij Tagil

20. odbojka: 1. DOL za moške in ženske, 1. tekma 1/2 finala

20. kolesarstvo: dirka Milano - Sanremo

20.-21. smučarski skoki: svetovni pokal, poleti, Vikersund

20.-21. deskanje: svetovni pokal, Berchtesgaden

20.-28. curling: SP za ženske, Schaffhausen

21. smučanje prostega sloga: svetovni pokal, Veysonnaz, kros

21. kolesarstvo: velika nagrada slovenske Istre

21. formula 1: VN Avstralije, Melbourne

22.-28. kolesarstvo: dirka po Kataloniji

22.-28. umetnostno drsanje: SP, Švedska

23.-24. nogomet: liga prvakinj, 1/4 finala, prve tekme

24. nogomet: začetek evropskih kvalifikacij za SP 2022

24. nogomet: kvalifikacije za SP 2022, Slovenija - Hrvaška

24. kolesarstvo: dirka trije dnevi Bruges-De Panne

24.-31. nogomet: začetek EP do 21 let, Slovenija in Madžarska

26. kolesarstvo: Klasika Saxo Bank

26.-28. smučarski skoki: finale svetovnega pokala, poleti, Planica

26.-28. smučarski skoki: finale svetovnega pokala, ženske, Čajkovskij

27. nogomet: kvalifikacije za SP 2022, Rusija - Slovenija

28. kolesarstvo: Gent - Wevelgem

28. kolesarstvo: velika nagrada Adrie Mobil

28. motociklizem: VN Katarja, Losail

28. formula 1: VN Bahrajna, Sahir

30. nogomet: kvalifikacije za SP 2022, Ciper - Slovenija

31. kolesarstvo: Dwars door Vlaanderen

31. rokomet, liga prvakov, prve tekme za uvrstitev v četrtfinale

31. nogomet: liga prvakinj, 1/4 finala, povratne tekme

Foto: Grega Valančič/Sportida

April 1. nogomet: liga prvakinj, 1/4 finala, povratne tekme

1. rokomet: liga prvakov, prve tekme za uvrstitev v četrtfinale

3. motokros: SP, VN Omana, Muscat

3. odbojka: 1. DOL za moške in ženske, 1. tekma finala

3.-4. rokomet: liga prvakinj, četrtfinale, prve tekme

3.-11. curling: SP za moške, Ottawa

4. kolesarstvo: dirka po Flandriji

5.-7. veslanje: olimpijske kvalifikacije, Varese

5.-10. kolesarstvo: dirka po Baskiji

6.-7. nogomet: liga prvakov, četrtfinale

7.-8. rokomet: liga prvakov, povratne tekme za uvrstitev v četrtfinale

8.-11. golf: masters, Augusta

9.-11. gimnastika: svetovni pokal v ritmični gimnastiki, kvalifikacije za OI, Sofija

9.-11. veslanje: EP, Varese

10.-11. rokomet: liga prvakinj, četrtfinale, povratne tekme

11. formula 1: VN Kitajske, Šanghaj

11. motociklizem: VN Argentine, Termas de Rio Hondo

11. kolesarstvo: Pariz - Roubaix

12. futsal: kvalifikacije za EP 2022, Slovenija - Latvija

13.-14. nogomet: liga prvakov, četrtfinale, povratne tekme

13.-18. tenis: finale pokala Fed, Budimpešta

16.-18. gimnastika: svetovni pokal v ritmični gimnastiki, kvalifikacije za OI, Taškent

16.-27. strelstvo: svetovni pokal z zračnim in malokalibrskim orožjem ter v trapu, Changwon

16.-17. športno plezanje: svetovni pokal, balvani, Meiringen

17.-18. motociklizem: 24 ur Le Mansa

18. kolesarstvo: dirka Amstel Gold

18. motociklizem: VN Amerik, Austin

20. nogomet: kongres Uefe, Montreux

21. kolesarstvo: valonska puščica

21.-25. gimnastika: EP v športni gimnastiki, kvalifikacije za OI, Basel

22.-25. reli: SP, reli po Hrvaški

24.-25. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, spust, Maribor

24. speedway: SP, prizorišče še ni določeno

24.-25. nogomet: liga prvakinj, polfinale, prvi tekmi

25. formula 1: SP, prizorišče še ni določeno

25. kolesarstvo: Liege - Bastogne - Liege

25. motokros: SP, VN Italije, prizorišče še ni določeno

27. rokomet: kvalifikacije za moško EP 2022, zaostala tekma 2. kroga, Turčija - Slovenija

27.-28. nogomet: liga prvakov, polfinale

27.-2.5. kolesarstvo: dirka po Romandiji

29. rokomet: kvalifikacije za moško EP 2022, 5. krog, Poljska - Slovenija

29.-2.5. veslanje: svetovni pokal, Zagreb

30.-2.5. športno plezanje: svetovni pokal, balvani, Wujiang

futsal: liga prvakov, zaključni turnir, Minsk

Foto: LaPresse

Maj 1. kolesarstvo: dirka Eschborn - Frankfurt

1-.2 nogomet: liga prvakinj, polfinale, povratni tekmi

2. rokomet: kvalifikacije za moško EP 2022, 6. krog, Slovenija - Turčija

2. motociklizem: VN Španije, Jerez

4.-5. nogomet: liga prvakov, polfinale, povratni tekmi

7.-9. športno plezanje: svetovni pokal, balvani, Seul

8.-9. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, olimpijski kros, Albstadt

8.-30. kolesarstvo: dirka po Italiji

6. rokomet: kvalifikacije za moško EP 2022, zaostala tekma 1. kroga, Slovenija - Poljska

7.-9. gimnastika: svetovni pokal v ritmični gimnastiki, kvalifikacije za OI, Baku

7.-9. kajak-kanu: EP, slalom, Ivrea

7.-17. strelstvo: svetovni pokal v trapu, Lonato

8.-9. rokomet: zaključni turnir evropske lige za ženske

9. formula 1: VN Španije, Barcelona

10.-23. plavanje: EP, Budimpešta

12.-13. rokomet: liga prvakov, četrtfinale, prve tekme

12.-13. kajak-kanu: sprint, evropske olimpijske kvalifikacije, Szeged

12.-16. karate: EP, Goeteborg

13. nogomet: finale nemškega pokala, Berlin

14.-16. kajak-kanu, svetovni pokal, sprint, Szeged

15.-16. gimnastika: turnir MTM v ritmični gimnastiki, Ljubljana

15.-16. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, olimpijski kros, Nove Mesto

16. motokros: SP, VN Portugalske, Agueda

16. motociklizem: VN Francije, Le Mans

16. nogomet: liga prvakinj, finale

19. nogomet: zadnji krog Prve lige Telekom Slovenije

19. nogomet: zadnji krog 2. SNL

19.-20. rokomet: liga prvakov, četrtfinale, povratne tekme

20.-21. kajak-kanu: sprint, svetovne olimpijske kvalifikacije, Barnaul

20.-23. golf: turnir PGA Championships, Kiawah Island

20.-23. reli: SP, reli po Portugalski

21. nogomet: spletni kongres Fife

21.-22. športno plezanje: svetovni pokal, balvani, Salt Lake City

21.-23. veslanje: svetovni pokal, Luzern

21.-23. kajak-kanu: svetovni pokal, sprint, Barnaul

21.-06.06. hokej na ledu: SP elitne skupine, Belorusija in Latvija

22. speedway: SP, VN Nemčije, Teterow

22. košarka: začetek končnice lige NBA

22. nogomet: nemška liga, zadnji krog

22. nogomet: francoska liga, zadnji krog

22.-23. rokomet: zaključni turnir evropske lige za moške

22.-23. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, spust, Fort William

23. nogomet: angleška liga, zadnji krog

23. nogomet: italijanska liga, zadnji krog

23. nogomet: španska liga, zadnji krog

23.-6.6. tenis: OP Francije, Pariz

23. formula 1: VN Monaka, Monte Carlo

23. motokros: SP, VN Nizozemske, Oss

23.-6. 6. strelstvo: EP z malokalibrskim orožjem in v trapu, Osijek

26. nogomet: finale evropske lige, Gdansk

28.-30. gimnastika: svetovni pokal v ritmični gimnastiki, kvalifikacije za OI, Pesaro

28.-30. košarka: sklepni turnir evrolige, Köln

28.-30. športno plezanje: svetovni pokal, balvani, Salt Lake City

29. nogomet: finale lige prvakov, Istanbul

29.-30. rokomet: liga prvakinj, zaključni turnir, Budimpešta

30.-5. 6. zimski športi: koledarska konferenca in 52. kongres Mednarodne smučarske zveze (Fis), Portorož

30.-6. 6. nogomet: EP do 21 let, 2. del, Madžarska in Slovenija

30.-6. 6. kolesarstvo: kriterij Dauphine

30. kolesarstvo: velika nagrada Slovenije

30. motokros: SP, VN Nemčije, Teutschenthal

30. motociklizem: VN Italije, Mugello

30. avtomobilizem: 105. dirka 500 milj Indianapolisa

nogomet: finale pokala Slovenije

Foto: Gulliver/Getty Images

Junij 3.-6. reli: SP, reli Sardinija

3.-6. kajak-kanu: EP, sprint, Duisburg

4.-6. kajak-kanu: svetovni pokal, slalom, Marrkleeberg

4.-13. hokej na travi: EP, Amsterdam

4.-6. veslanje: svetovni pokal, Sabaudia

5. speedway: SP, VN Češke, Praga

6. formula 1: VN Azerbajdžana, Baku

6. motociklizem: VN Katalonije, Barcelona

6.-13. kolesarstvo: dirka po Švici

9.-13. gimnastika: EP v ritmični gimnastiki, kvalifikacije za OI, Varna

9.-13. kolesarstvo: dirka po Sloveniji

11.-10.7. nogomet: južnoameriško prvenstvo, Kolumbija in Argentina

11.-11.7. nogomet: EP

11.-13. karate: olimpijske kvalifikacije, Pariz

11.-13. veslanje: mednarodna regata, Bled

11.-13. kajak-kanu: svetovni pokal, slalom, Praga

12.-13. rokomet: liga prvakov, zaključni turnir, Köln

12.-13. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, olimpijski kros-spust, Leogang

12.-13. avtomobilizem: 89. dirka 24 ur Le Mansa

13. formula 1: VN Kanade, Montreal

13. motokros: SP, VN Rusije, Orljonok

15.-20. sabljanje: EP Plovdiv

19. speedway: SP, prizorišče še ni določeno

19.-20. atletika: ekipno EP, 2. liga, Stara Zagora

20. motokros: SP, VN Latvije, Kegums

20. motociklizem: VN Nemčije, Sachsenring

21.-2. 7. strelstvo: svetovni pokal z zračnim in malokalibrskim orožjem ter v trapu, Baku

22.-27. namizni tenis: posamično EP, Varšava

24.-27. reli: SP, reli Safari Kenija

24.-27. športno plezanje: svetovni pokal, balvani, težavnost, Innsbruck

26.-18. 7. kolesarstvo: dirka po Franciji

27. triatlon: EP, Frankfurt

27. formula 1: VN Francije, Le Castellet

27. motociklizem: VN Nizozemske, Assen

28.-11. 7. tenis: Wimbledon

29.-4. 7. košarka: olimpijske kvalifikacije

nogomet: začetek kvalifikacij za ligo prvakov

Foto: Reuters

Julij 1.-3. športno plezanje: svetovni pokal, težavnost, Villars

3.-4. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, olimpijski kros, Les Gets

4. formula 1: VN Avstrije, Spielberg

4. motokros: SP, VN Džakarte, Džakarta

8. nogomet: začetek kvalifikacij za konferenčno ligo

8.-11. gorsko kolesarstvo: evropsko prvenstvo v olimpijskem krosu, Novi Sad

12.-13. športno plezanje: svetovni pokal, težavnost, Chamonix

11. motokros: SP, VN Indonezije, Semarang

11. motociklizem: VN Finske, Kausala (Kymiring)

15.-18. golf: turnir British Open, Sandwich

15.-18. reli: SP, reli po Estoniji

17. speedway: SP, VN Velike Britanije, Cardiff

17.-18. športno plezanje: svetovni pokal, težavnost, Briancon

18. formula 1: VN Velike Britanije, Silverstone

23.-8.8. olimpizem: poletne olimpijske igre, Tokio

25. motokros: SP, VN Češke, Loket

25. kolesarstvo: velika nagrada Kranja

27.-1.8. gorsko kolesarstvo: evropsko prvenstvo v spustu, Maribor

29.-1.8. reli: SP, reli po Finski

31. kolesarstvo: klasika San Sebastian

31. speedway: SP, VN Poljske, Vroclav

nogomet: začetek jesenskega dela Prve lige Telekom Slovenije

Foto: Reuters

Avgust 1. formula 1: VN Madžarske, Budimpešta

1. motokros: SP, VN Belgije, Lommel

7. speedway: SP, VN Poljske, Varšava

8. motokros: SP, VN Švedske, Uddevalla

9.-15. kolesarstvo: dirka po Poljski

14.-5.9. kolesarstvo: dirka po Španiji

14. speedway: SP, VN Švedske, Malilla

15. kolesarstvo: klasika EuroEyes

15. motociklizem: VN Avstrije, Spielberg

19.-22. reli: SP, reli po Walesu

22. kolesarstvo: dirka po Bretaniji

22. motokros: SP, VN Finske, Itti

24.-5.9. šport invalidov: Paraolimpijske igre Tokio 2020

25.-29. gorsko kolesarstvo: svetovno prvenstvo, Val di Sole

1.-4. biatlon: poletno SP, Nove Mesto

28. speedway: SP, VN Rusije, Toljati

29. formula 1: VN Belgije, Spa Francorchamps

29. motokros: SP, VN Igore (Rusija)

29. motociklizem: VN Velike Britanije

30.-5.9. kolesarstvo: dirka BinckBank

30.-12.9. tenis: odprto prvenstvo ZDA, New York

nogomet: začetek angleške, francoske, italijanske, nemške, španske lige

Foto: Guliverimage

September 1. nogomet: kvalifikacije za SP 2022, Slovenija - Slovaška

2.-5. gimnastika: svetovni izziv v športni gimnastiki, Koper

3.-5. kajak-kanu: svetovni pokal, slalom, Seu d'Urgell

4. nogomet: kvalifikacije za SP 2022, Slovenija - Malta

4.-5. športno plezanje: svetovni pokal, težavnost, Ljubljana

4.-5. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, olimpijski kros-spust, Lenzerheide

5. formula 1: VN Nizozemske, Zandvoort

7. nogomet: kvalifikacije za SP 2022, Hrvaška - Slovenija

7.-12. konjeništvo: EP v dresuri, Hagen-Osnabrück

8.-12. kolesarstvo: evropsko prvenstvo, Trentino

9.-12. reli: SP, reli po Čilu

10. kolesarstvo: VN Quebeca

10.-12. kajak-kanu: svetovni pokal, slalom, Pau

11. speedway: SP, VN Danske, Vojens

12. kolesarstvo: VN Montreala

12. formula 1: VN Italije, Monza

12. motokros: SP, VN Turčije, Afyonkarahisar

12. motociklizem: VN Aragonije, Alcaniz

12.-03.10 futsal: SP, Litva

16. nogomet: začetek skupinskega dela konferenčne lige in evropske lige

15.-22. športno plezanje: SP, Moskva

16.-19. kajak-kanu: SP, sprint, Koebenhavn

18.-19. gorsko kolesarstvo: svetovni pokal, olimpijski kros-spust, Snowshoe

18.-26. kolesarstvo: svetovno prvenstvo, Flandrija

19. motokros: SP, VN Kitajske, prizorišče še ni določeno

19. motociklizem: VN San Marina, Misano

21.-26. kajak-kanu: SP, slalom, Bratislava

23. praznik: dan slovenskega športa

24.-26. golf: Ryder Cup, Sheboygan

26. formula 1: VN Rusije, Soči

26. motokros: pokal narodov, Imola

28.-3.10. namizni tenis: ekipno EP, Cluj-Napoca

nogomet: začetek skupinskega dela lige prvakov

Foto: Getty Images

Oktober 1.-3. plavanje: svetovni pokal, Berlin

2.-10. rokoborba: SP; Oslo

2. speedway: SP, VN Poljske, Torun

3. formula 1: VN Singapurja, Singapur

3. motociklizem: VN Japonske, Motegi

6-10. nogomet: liga narodov, zaključni turnir, Milano/Torino

7.-9. plavanje: svetovni pokal, Budimpešta

8. nogomet: kvalifikacije za SP 2022, Malta - Slovenija

9. triatlon: SP, Havaji

9. kolesarstvo: dirka po Lombardiji

10. formula 1: VN Japonske, Suzuka

10. motokros: SP, VN Francije, St. Jean d'Angely

10. motociklizem: VN Tajske, Buriram

11. nogomet: kvalifikacije za SP 2022, Slovenija - Rusija

14.-19. kolesarstvo: dirka po Guangxiju

14.-17. reli: SP, reli po Španiji

15. olimpizem: 30-letnica ustanovitve Olimpijskega komiteja Slovenije

15.-17. športno plezanje: svetovni pokal, težavnost, Xiamen

17. motokros: SP, VN Španije, Intu Xanadu Arroyomolinos

18.-24. gimnastika: 50. SP v športni gimnastiki, Kitakyushu

18.-24. strelstvo: finale svetovnega pokala z zračnim in malokalibrskim orožjem ter v trapu, Baku

21.-23. plavanje: svetovni pokal, Doha

22.-23. alpsko smučanje: svetovni pokal, uvod v sezono 2021-22, veleslalom, Sölden

24. formula 1: VN ZDA, Austin

24. motociklizem: VN Avstralije, Phillip Island

27.-31. gimnastika: SP v ritmični gimnastiki, Kitakyushu

28.-31. plavanje: svetovni pokal, Kazan

31. formula 1: VN Mehike, Ciudad de Mexico

31. motokros: SP, prizorišče še ni določeno

31. motociklizem: VN Malezije, Sepang

Foto: Sportida

November 2.-7. plavanje: EP v 25-metrskih bazenih, Kazan

11. nogomet: kvalifikacije za SP 2022, Slovaška - Slovenija

11.-14. reli: SP, reli po Japonski

12.-13. alpsko smučanje: svetovni pokal, paralelna tekma, prizorišče še ni določeno

14. nogomet: kvalifikacije za SP 2022, Slovenija - Ciper

14. formula 1: VN Brazilije, Sao Paulo

14. motokros: SP, VN Argentine, Neuquen

14. motociklizem: VN Valencie, Valencia

16.-21. karate: SP, Dubaj

19.-20. alpsko smučanje: svetovni pokal, slalom, Levi

17. nogomet: konec skupinskega dela kvalifikacij za SP 2022 v Evropi

19.-21. biatlon: svetovni pokal, Kontiolahti

22.-28. tenis: Davisov pokal, Madrid

23.-28. biatlon: svetovni pokal, Östersund

26.-27. alpsko smučanje: svetovni pokal, moški, Lake Louise

28. formula 1: VN Savdske Arabije, Džeda

Foto: Gulliver/Getty Images