Grega Krečič bo prihodnjo sezono okrepil Celjane

Krečič je prve rokometne korake naredil v Sežani, kjer je preživel šest mesecev. Sledila je selitev v Koper, nakar ga je pred tremi leti pot vodila na Madžarsko, kjer je okrepil ekipo Csurgoi. Po koncu sezone sledi selitev v Celje.

"Zelo sem vesel in ponosen, da sem podpisal za klub kot je RK Celje Pivovarna Laško. Prepričan sem, da je to prava odločitev za mojo kariero in napredek v igri. Poznam veliko igralcev, z nekaterimi pa sem v mlajših selekcijah reprezentance Slovenije tudi že igral. Dobro poznam tudi trenerja Alema Toskića, s katerim sva že sodelovala in mislim, da s privajanjem na sistem igre ne bo večjih težav," so bile prve misli Grege Krečiča.