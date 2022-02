Gaberšek v dresu Celja Pivovarne Laško do 2026

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko je rokometni vratar Gal Gaberšek že na začetku sezone postal del članske ekipe Celja Pivovarne Laško in sklenil prvo pogodbo, je v drugem delu dobil še vidnejšo vlogo v ekipi. Ob tem je pogodbo z začetka sezone podaljšal še za eno leto, do leta 2026, so danes sporočili iz celjskega kluba.