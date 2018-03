Celjanke tik za Krimom, Zagorjanke lovi še Krka

DP, 1. SRL, 16. krog

Na sobotnih tekmah 16. kroga domačega prvenstva so do zmag prišle rokometašice Ajdovščine, Ptuja in Z'Dežele iz Celja, ki so na drugem mestu prehitel Zagorjanke. Te so v sredo na zadnji tekmi kroga izgubile z vodilnimi Krimovkami, zdaj jih na tretjem mestu lestvice ogroža še Krka.