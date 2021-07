Veščina za življenje, ki se je lahko naučimo na nadvse zabaven način

Začel se je prvi mesec šolskih počitnic, ko si res lahko brez slabe vesti odpočijemo od vseh naporov, ki so nam med letom povzročali skrbi. Veliko časa lahko preživljamo zunaj, v naravi, se potepamo po znanih in neznanih krajih ter si privoščimo vsak dan vsaj malce plavanja. Ohladitev na varnih naravnih kopališčih je več kot dobrodošla. To je lahko idealen zaključek lepega izleta ali pa lep dan, preživet v naravi.

Nekaj posebnega pa je tudi kopanje na kopališčih, kjer je vsa potrebna infrastruktura za nepozabno uživanje v vodnih radostih. Vrhunsko urejeno kopališče nam lahko za ves dan pričara občutek, da smo na nepozabnih počitnicah.

Poletje je tudi idealen čas, da se vsi otroci, ki med šolskim letom niso imeli te priložnosti, dobro naučijo plavanja, tisti, ki pa že znajo, pa lahko poleti na kopališču še dodatno izpilijo tehniko. Plavanje je eden tistih športov, ki jih mora nujno obvladati vsak otrok in odrasel, zato je dobro investirati v profesionalne plavalne tečaje, kjer izkušeni učitelji plavanja poskrbijo za to, da je učenje zabavno in temeljito. Plavanje tudi nedvomno velja za eno najbolj zdravih telesnih aktivnosti, poleg tega nas sprošča in razbremeni po dolgih urah sedenja za računalnikom.

Plavanje dobro vpliva na telesni razvoj, ki je v letih odraščanja zelo pomemben. Raziskave kažejo, da je plavanje med tremi najbolj priljubljenimi rekreativnimi športi med Slovenci.

Prednosti plavalnega tečaja

Voda je že sama po sebi otrokom vedno v veliko veselje, dobro pa je, da obvladajo tudi plavanje, da je vodna zabava vedno tudi varna.

Naši najmlajši lahko aktivno in na zabaven način preživljajo svoj prosti čas, hkrati pa izpopolnijo svoje plavalno znanje, in sicer na plavalnem tečaju v Atlantisu, kjer bodo v družbi z vrstniki uživali med učenjem plavalnih prvin in naprednejših tehnik.

Intenzivni plavalni tečaji pa so namenjeni otrokom, ki želijo v kratkem času utrditi ali nadgraditi svoje znanje plavanja, potekajo v majhnih skupinah, otroci pa so v skupine razporejeni glede na starost in plavalno predznanje.

Otroci se na tečaju učijo drsenja po vodi, skakanja v vodo, izdihovanja v vodi, pravilnega in usklajenega gibanja rok in nog, koordinacije gibov leve in desne strani telesa. Naučijo se dobiti zaupanje v vodo, tako da se zmorejo tudi potopiti brez maske oziroma očal, se prepustiti lebdenju na vodi in spoznati, kako deluje telo v vodi.

Prve prave zavesljaje otroci naredijo s pripomočki, nato pa se naučijo uporabljati samo svoje telo. Prek igre in atraktivnih vaj sledi postopno osvajanje posameznih plavalnih tehnik, kot so prsno plavanje, kravl, hrbtno in delfin.

Mesto, kjer so poletja veliko lepša V Vodnem mestu Atlantis, ki so ga kopalci že 15-krat izbrali za slovensko naj kopališče, se lahko vsak dan prepustite norim dogodivščinam, ki najmlajšim zagotavljajo nepozabno zabavo, iz starejših pa ponovno izvabijo otroško razigranost. Obisk Atlantisa ne glede na vreme in letni čas ponuja številne priložnosti za preživljanje prostega časa ob vodnih vragolijah za vso družino. Če boste po vseh aktivnostih postali lačni, bodo za vas z veseljem poskrbeli v Atlantisovi restavraciji, ob vročih dneh pa ne smete zgrešiti vitrine z domačim sladoledom. Od 25. junija je odprt celoten Atlantis, tudi Dežela savn (razen parnih savn), obratujejo tudi Svet doživetij, Center azijskih masaž in Center zdravja. Novosti sezone 2021: mesečna vstopnica za Svet doživetij že od 50,00 EUR,

50 % popusta na vse vstopnice zadnji dve uri odprtja.

Počitniško varstvo malce drugače

Med počitnicami veliko staršev ne ve, kako bi poskrbeli za varstvo otrok. To zagato jim pomagajo rešiti v Vodnem mestu Atlantis, kjer ponujajo zabavno, predvsem pa dogodivščin polno poletno počitniško varstvo. Počitniško varstvo v Atlantisu ni samo varstvo, ampak nora dogodivščina, polna zabave in prijateljskih druženj.

V času varstva so za otroke pripravili pestre aktivnosti, od socialnih iger, namenjenih spoznavanju in zbliževanju otrok, do vodnih iger v zunanjem bazenu in toboganu ter v bazenu doživetij. Lahko se bodo preizkusili v vaterpolu in se zabavali na trampolinu z vodno tubo, pri tem pa jim bodo na voljo različni vodni rekviziti. Otroci se bodo lahko naučili plavanja z monoplavutjo, kjer se bodo dekleta spremenila v prave morske deklice, fantje pa se bodo učili plavalnih gibov morskih dečkov.

V sodelovanju z OKS in svetovnim prvakom v kajaku na divjih vodah Dejanom Kraljem pa bodo pripravili tudi zabavno vožnjo s supi po bazenih Vodnega mesta Atlantis.

Počitniško varstvo bo tudi olimpijsko obarvano, saj otroke čaka prava olimpijska bakla, pomerili se bodo v Mini olimpijskih igrah, obiskali pa jih bodo tudi udeleženci Olimpijskih iger in dobitniki olimpijskih medalj.

Doživetja, ki jih lahko preizkusite le v Atlantisu

Atlantis je pravi naslov za počitniške dogodivščine, ki jih imajo radi tako odrasli kot tudi otroci. Tako si lahko privoščite spust po toboganu, ki vam požene kri po žilah, in osvežujoč skok v bazen, trenutke preprostega uživanja na valovih, navdušujoče plavanje s tokom skozi podzemno jamo, uživanje v razkošju whirlpoolov, predajanje vodnim kapljicam slapa, razvajanje v notranjih in zunanjih bazenih, laguni ter na atolu, ki lahko traja, kolikor vam srce poželi.

Na dveh notranjih, 140 metrov dolgih toboganih spust dodatno popestrijo številni svetlobni učinki, potovanje skozi črno luknjo pa predstavlja nepozabni vrhunec spusta. Tretji, 75-metrski zunanji tobogan pa vam bo v toplejših dneh nudil obilo užitkov pod soncem.

Otrokom različnih starosti sta namenjena dva bazena. Bazen za najmlajše vključuje tobogan, vodno kačo in ostala igrala, poseben poudarek pa je na varnosti malčkov, ki se ob čofotanju lahko tudi naučijo marsikaj novega. Bazen za večje otroke je opremljen s številnimi dodatnimi atrakcijami, predvsem vodnimi topovi, ki nadobudnežem omogočajo živahnejšo zabavo.