Odlok vlade: trenerji se morajo testirati enkrat tedensko

Strokovni delavci in voditelji športno-rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe ali športno-rekreativno dejavnost, se morajo enkrat tedensko testirati s hitrimi testi (PCR).

Po objavi v uradnem listu je danes stopil v veljavo odlok vlade, po katerem se morajo trenerji, strokovni delavci, ki vodijo proces vadbe športnikov, in voditelji športno-rekreativne dejavnosti enkrat tedensko testirati na novi koronavirus, 24-urna veljavnost negativnih testov, ki je veljala zanje, pa je še naprej zahtevana za tekmovanja.

Vlada je 11. februarja sprejela odlok o sproščanju športnih dejavnosti, po katerem so bili od 15. februarja treningi dovoljeni ne le nekaj več kot 1000, ampak skoraj 70.000 registriranim športnikom ter tudi rekreacija individualno ali v skupini desetih z ohranjanjem dveh metrov medsebojne razdalje. V njem ni bila izrecno opredeljena obveznost testiranja, temveč le spoštovanje navodil ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, v uradnem listu pa je bil nato objavljen odlok o obvezni predložitvi negativnega testa s 24-urno veljavnostjo za vse.

Z objavo spremenjenega odloka je tako razrešena zmeda, ki je nastala zaradi razlike med objavljenim odlokom in pojasnili ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), da tudi v športu velja sedemdnevna veljavnost testov kot za druge dejavnosti, razen za udeležbo na tekmovanjih. Nov odlok, ki ga je vlada sprejela 17. februarja, sedaj velja od danes do 26. februarja.

Športniki in člani njihovih ekip, ki se udeležujejo tekmovanj, drugo organizacijsko osebje, ki sodeluje pri izvedbi tekmovanj, in tudi strokovni delavci za vodenje programov športne vadbe se morajo testirati, veljavnost potrdila je omejena na 24 ur. Omenjeni ne potrebujejo testiranj, če imajo dokazila o cepljenju oziroma o tem, da so preboleli covid-19.

Slednje velja tudi za strokovne delavce in voditelje športno-rekreativne dejavnosti, ki izvajajo proces športne vadbe ali športno-rekreativno dejavnost, ki se morajo sicer enkrat tedensko testirati s hitrimi testi (PCR).

Natančno je v odloku opredeljeno tudi dokazilo o cepljenju proti covidu-19 različnih proizvajalcev; od prejema drugega odmerka cepiva Biontech/Pfizer mora preteči najmanj sedem dni, Moderne najmanj 14 dni, od prejema prvega odmerka cepiva AstraZenece pa najmanj 21 dni. Velja tudi dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, vendar ni starejši od šestih mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je posameznik prebolel novi koronavirus in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.