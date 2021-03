Zimzeleni Tavares junak Maribora, ki ga je jezil sodnik #video

Koprčani so tekmo v Ljudskem vrtu bolje odprli in prišli v 14. minuti do enajstmetrovke, ko je v "sendviču" Luke Uskokovića in Jana Mlakarja pred vrati padel Nardin Mulahusejnović. Ta je sam prevzel odgovornost za strel z bele pike in tudi zanesljivo zadel za svoj enajsti gol sezone in nov prevzem vodstva na lestvici strelcev.

V 18. minuti pa so tudi domači zahtevali najstrožjo kazen, ko je Nikola Krajinović odrinil Aleksa Pihlerja, a se takrat sodniki niso oglasili. Je pa izkušeni Marcos Tavares z volejem iz bližine izenačil v 35. minuti in tako dosegel svoj 156. prvoligaški gol.

V drugem polčasu je v 48. minuti z glavo poskusil Pihler, a je bil Ivan Vargić pripravljen, na drugi strani je v 58. minuti nenatančno meril Darko Mišić. V 61. minuti pa so pritisk unovčili domači nogometaši, po kotu je Tavares žogo z glavo vrnil pred gol, kjer je bil Pihler, ki je z glavo zadel za 2:1.

Zadetek Tavaresa, ki je obrnil tekmo:

Malce pozneje je iz obrata poskusil Jan Repas, čigar strel pa je Vargić obranil in žogo odbil v kot, takoj zatem pa je po kotu žoga pred golom v hrbet zadela Žana Žužka in končala v mreži za vodstvo Maribora s 3:1.

V 69. minuti se je moral izkazati Vargić po poskusu Roka Kronavetra z roba kazenskega prostora, v 72. minuti pa so se Koprčani vrnili v igro, ko je po Krajinovićevi podaji z leve strani pred golom žogo v mrežo preusmeril Claudio Spinelli.

Toda primorske upe je hitro pokopal Jan Mlakar, ki je le dve minuti pozneje z roba kazenskega prostora z natančnim strelom malce z leve v daljši kot ugnal Vargića za 4:2 za svoj osmi gol sezone.

V 80. minuti je Spinelli s strelom z glavo po prostem strelu le za malo zgrešil cilj, malce pred koncem tekme pa je pri Mariboru prve minute v prvoligaški konkurenci dobil 17-letni Gal Gorenak.

Maribor bo v 27. krogu v nedeljo gostoval v Murski Soboti, Koper pa bo gostil Celje.

Maribor : Koper 4:2 (1:1) Stadion Ljudski vrt, brez gledalcev, sodniki: Perić, Vukan, Mežnar. Strelci: 0:1 Mulahusejnović (14./11 m), 1:1 Tavares (35.), 2:1 Pihler (61.), 3:1 Žužek (65./avtogol), 3:2 Spinelli (72.), 4:2 Mlakar (74.). Maribor: Jug, Klinar, Martinović, Uskoković, Kolmanič, Vrhovec, Pihler, Repas, Matko (od 78. Bajde), Tavares (od 62. Kronaveter), Mlakar (od 88. Gorenak). Koper: Vargić, Žužek (od 76. Palčič), Rajčević, Cerovec, Mišić, Dodlek, Jelić Balta (od 66. Stevanović), Krajinović, Knežević, Barišić (od 76. Vršič), Mulahusejnović (od 66. Spinelli). Rumeni kartoni: Vrhovec, Uskoković, Kolmanič; Krajinović, Žužek, Jelić Balta, Dodlek.

Rdeči karton: /.