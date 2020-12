Rajčević preprečil, da bi Sikoškov gol kariere odločil zmagovalca

Domžalčani so bili dolgo na dobri poti proti tretji zaporedni zmagi, a v 83. minuti prejeli zadetek, ki jim je odvzel dve točki, tako da za Koprom še naprej zaostajajo za sedem točk. Koper, ki je šestič v sezoni igral neodločeno, je po slabem prvem polčasu v drugem pokazal boljšo predstavo, na koncu pa bi lahko celo zmagal, a je skupaj z Olimpijinim Đorđejem Ivanovićem vodilni strelec lige Nardin Mulahusejnović zgrešil globoko v sodniškem dodatku.

Domžalčani so v prvem polčasu pokazali več kot tekmeci iz Kopra in so zasluženo dobili ta del igre. Prvič so malce nevarneje zagrozili v deveti minuti po prostem strelu Senijada Ibričića z 18 metrov, povedli pa so v 21. minuti.

Takrat sta najprej iz bližine zapovrstjo poskusila Arnel jakupović in Janez Pišek, Ivan Vargić je obakrat posredoval, a takoj zatem je žoga prišla na rob kazenskega prostora, od koder jo je z volejem pod prečko poslal Gregor Sikošek.

Malce pozneje je Vargić posredoval po poskusu Tamarja Svetlina, edini omembe vreden strel gostov pa je bil v 26. minuti, ko je previsoko meril Claudio Spinelli.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V 54. minuti je znova dobro posredoval Vargić po poskusu Zenija Husmanija s 15 metrov, tudi sicer pa so še naprej v polju prevladovali domači nogometaši, Koprčani pa so delovali bolj v slogu (meglenega in deževnega) vremena. Tudi zato je Miran Srebrnič v 59. minuti poslal v igro Dareta Vršiča.

Toda v 66. minuti je bil v glavni akciji najizkušenejši pri Domžalah Ibričić, čigar strel je obranil Vargić, koprski vratar pa je posredoval tudi minuto pozneje po poskusu Jakupovića.

V 71. minuti pa je vendarle zagrozil tudi Koper, ko je s slabih 20 metrov sprožil Nardin Mulahusejnović, izkazal pa se je Grega Sorčan. Koprčani so zatem postajali vse konkretnejši in izenačili v 83. minuti, potem ko je po podaji Ivice Guberca iz kota z leve strani Aleksander Rajčević zadel s strelom z glavo.

V 89. minuti je zagrozil še Vršič, a je bil Sorčan na mestu po poskusu malce z leve strani, v zadnji sekundi tekme pa je imel Mulahusejnović priložnost za zmagoviti zadetek Kopra, a je žogo z glavo poslal čez prečko.

Domžale bodo v 17. krogu prihodnjo nedeljo gostovale v Murski Soboti, Koper pa bo dan prej gostil Maribor.

Domžale : Koper 1:1 (1:0)

Športni park, brez gledalcev, sodniki: Žnidaršič, Brezar, Černe.



Strelca: 1:0 Sikošek (21.), 1:1 Rajčević (83.).



Domžale: Sorčan, Sikošek, Šoštarič Karič, Dobrovoljc, Žinič, Husmani, Pišek, Svetlin (od 72. Podlogar), Jakupović (od 83. Martinović), Ibričić, Kolobarić.

Koper: Vargić, Rajčević, Žužek, Palčič, Cerovec (od 46. Krajinović), Jelić Balta (od 75. Knežević), Mišić (od 76. Mlakar), Pejić (od 75. Stevanović), Guberac, Spinelli (od 59. Vršič), Mulahusejnović.



Rumeni kartoni: Husmani, Žinič, Podlogar; Cerovec, Jelić Balta, Krajinović, Žužek.

