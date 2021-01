Križan spet pri Bravu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski nogometni prvoligaš Bravo iz Ljubljane je dobil novo okrepitev pred nadaljevanjem sezone v Prvi ligi Telekom Slovenije. Po letu in pol se je k rumeno-modrim vrnil Mitja Križan, ki bo do konca sezone igral kot posojen igralec belgijskega Lommela, so sporočili iz kluba.