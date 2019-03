Izkusil pekel in utišal Ljudski vrt #video

Mariborčani na prvi tekmi po reprezentančnem premoru niso uresničili cilja. Niso izkoristili prednosti domačega igrišča in štiri tisoč navijačev, ki so si v soboto v živo ogledali štajersko poslastico 23. kroga. S Celjani so se razšli brez zmagovalca (1:1), na igrišču pa pokazali premalo natančnosti in razigranosti.

Milanič: Po zadetku izgubili iniciativo

''Zavedali smo se, da bo to za nas težko srečanje, zlasti zaradi tega, ker se je nekaj igralcev vrnilo po dolgem premoru. Igrali smo proti zelo poletni ekipi, ki nam v Ljudskem vrtu iz tekme v tekmo zaradi dinamike povzroča težave. Drugi polčas smo zelo dobro odprli in povedli, nato pa izgubili iniciativo in bili zelo malo pri žogi v določenem trenutku. Tekmec je dobival energijo in hotel izenačiti, to jim je po eni prekinitvi na žalost tudi uspelo,'' je po remiju proti Celju povedal Darko Milanič, ki ga čaka nov izziv že v sredo, ko se bodo Mariborčani v prvi polfinalni tekmi pokala Slovenije pomerili proti Muri.

Darko Milanič po tekmi za Planet TV:

Na tisti tekmi bosta morda že med kandidati Marko Šuler in Jan Mlakar, ki bo treninge začel v nedeljo. Po dolgem času sta igrala Mitja Viler in Gregor Bajde, ki je zatresel mrežo nekdanjega kluba. Martin Milec je odigral šele drugo tekmo v tem letu.

Kosić: Ostaja grenak priokus

Mariborčani so naleteli na velik odpor celjskega tekmeca, ki se ni ustrašil vijolic, ampak si priigral več priložnosti od gostiteljev. ''Fante moram pohvaliti za moško tekmo. Od prvega do zadnjega. Ostaja grenak priokus, da na koncu nismo izkoristili tistega, kar se nam je ponudilo. Zadovoljen sem skoraj z vsem, kar smo danes prikazali,'' je trener Dušan Kosić ocenil gostovanje v Ljudskem vrtu, na katerem je prekrižal načrte prvemu favoritu za osvojitev naslova.

Dušan Kosić po tekmi za Planet TV:

''Mariboru nismo dovolili prav veliko. Na začetku drugega dela mu je uspelo pobegniti, potem pa smo imeli nekaj sreče in izenačili. Rezultat je dober,'' je vesel točke, s katero je Celje ujelo Domžale in ostaja blizu vrha, na položajih, kjer močno diši po Evropi.

''Želeli smo prikazati obraz mlade in obetavne ekipe. Fantje trdo delajo. Danes je Bene (Žan Benedičič, op. p.) dosegel gol. Vesel sem zanj. Od samega prihoda v Celje je šel čez pekel. Vesel sem, da mu je uspelo, saj na treningih trdo dela. Fantje imajo karakter, a je to le ena tekma. Do konca sezone nas čaka še 13 tekem. Rad bi, da bi odigrali vsako tekmo s takim odnosom,'' je izpovedal željo Kosić, ki je z remijem v Mariboru pomagal nekdanjemu klubu Olimpiji. Zmaji po novem za vijolicami zaostajajo za osem točk.

Žan Benedičič je v 82. minuti izenačil in utišal Ljudski vrt. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

23-letni zvezni igralec Žan Benedičič je v tej sezoni odigral deset tekem, skupno pa na igrišču prebil le 451 minut. Gorenjec, ki se je v mlajših kategorijah dokazoval v Italiji in nosil tudi dres slovitega AC Milana, svojo priložnost pa je med člani iskal tudi v Angliji, je v 12. nastopu v Prvi ligi Telekom Slovenije dočakal krstni zadetek. V Celje je prispel že leta 2017, a nato zaradi zdravstvenih težav za rumeno-modre do danes odigral le 12 tekem. Zato je njegov zadetek, s katerim je nekdanji mladi reprezentant v 82. minuti postavil končni rezultat 1:1, še toliko bolj navdušil njegovega trenerja.