Ne razume NZS in sporoča: Bistvo nogometa je, da osrečuješ ljudi

Za Damjanom Gajserjem je bogata nogometna kariera. Kot igralec je nosil drese največjih slovenskih klubov, pomagal Mariboru, Olimpiji in Muri, bil 11-kratni članski reprezentant, ko pa je vstopil v trenerske vode, je ogromno izkušenj pridobil v Fazaneriji. Poleti je menil, da je nastopil trenutek za nov korak. Za stopničko več. Postal je prvi trener Triglava, se z velikimi pričakovanji odpravil na Gorenjsko, a se je zgodba končala že po nekaj mesecih. ''Škoda, da se je to zgodilo,'' je žalosten, da zaradi težav s koronavirusom in financami ni mogel izpeljati ambicioznega projekta do konca.

Kaj se dogaja z nekdanjim slovenskim reprezentantom, ki bi rad pustil večji pečat v trenerskem svetu? Po krajši epizodi v Kranju, v kateri je doživel marsikaj, nato pa zaradi višjih sil zapustil trenerski stolček Triglava, čaka na novo priložnost. Zmotili smo ga na njegovem domu v Mariboru, kjer je na računalniku pregledoval strokovne zapise, namenjene delu na treningih.

''Čakam na novo priložnost in izkoriščam prosti čas za dodatno izobraževanje,'' je poudaril Damjan Gajser, ki je poleti ''varno'' zavetje pri Muri, kjer je v zadnjih treh letih pomagal Anteju Šimundži do številnih uspehov, zamenjal za povsem novo izkušnjo. Za izziv, s katerim se pred tem še ni spopadel. Želel je postati prvi trener, nositi v rokah papir in škarje, odločati o vsem, kar zadeva strokovno delo z moštvom.

Z odhodom predsednika je vse padlo v vodo

Z Juretom Gortnarjem sta si segla v roke v začetku avgusta, a nista dolgo sodelovala. Foto: Grega Valančič/Sportida V Kranj ga je privabil ambiciozni projekt, ki mu ga je predstavil Jure Gortnar. Takratni predsednik Triglava. ''Zagotavljal mi je dodatna sredstva, a se je nato zgodba proti pričakovanju vseh v klubu končala drugače. Predsednik je zapustil klub, sledilo je zahtevno obdobje. Klub je po izpadu iz prve lige zapustilo 15 igralcev. Ne pet ali deset, ampak 15! Ostala sta le dva. Ves igralski kader je bilo treba postaviti na novo,'' se je 50-letni strateg spopadel z zahtevno nalogo.

Vedel je, da bo slovenska javnost od Triglava v drugi ligi pričakovala pozitivne rezultate, a je domneval tudi to, kako le redko kdo ve, da vstopajo Kranjčani v sezono z močno pomlajeno in spremenjeno zasedbo. Resda je stopil v stik z nekaterimi mogočimi okrepitvami, a je z odhodom predsednika Gortnarja vse padlo v vodo. Vseeno je vztrajal, v Kranju vzpostavil nov sistem treniranja, sodelovanja z zdravstveno službo, in delal naprej z bolj ali manj mladimi igralci. Rezultati so se dvigovali, Triglav, ki je bil v določenem trenutku sezone že predzadnji, je prekinitev drugoligaške sezone dočakal na sedmem mestu.

''Najbolj me boli, da se je prvenstvo prekinilo ravno takrat, ko se je začela dvigovati forma naših igralcev. Delo na treningu je začelo dajati rezultate. Do konca jesenskega dela bi odigrali še šest tekem, od tega kar pet doma, tako da bi se lahko še povzpeli,'' mu je žal, da je moral zaradi višje sile, na katero ni imel vpliva, prekiniti sezono, nato pa še delo v Kranju.

V uvodnih mesecih so zelo trpeli

V drugi ligi sprva s Triglavom ni dosegal najboljših rezultatov, nato pa se je krivulja uspehov obrnila navzgor. Foto: Grega Valančič/Sportida Z vodstvom kluba se je sporazumno razšel. Žal mu je, da je pustil za seboj nedokončani projekt. ''Bil sem zelo motiviran, a se v nogometu pač dogajajo stvari, na katere ne moreš vplivati. Sredstev, ki jih je predsednik obljubljal, žal ni bilo,'' nam je zaupal, kako je zapuščal Kranj z mešanimi občutki. Malce razočaran, a tudi zadovoljen in ponosen ob opravljenem delu, svojem trudu. Še zdaleč ne zagovarja miselnosti, da je lahko edino merilo uspešnega dela nogometnega trenerja rezultat.

''V klub sem prišel osem dni pred začetkom sezone, Triglav je pred tem izpadel iz prve lige, vzdušje v klubu pa je bilo temu primerno. Uvodna dva meseca ni bilo lahko, zelo smo trpeli. Mladi igralci in jaz. Nismo imeli izkušenj. Bili smo zagnani, a to ni bilo dovolj. V drugi ligi je bolj v ospredju fizična moč, ne pa igra. Igrišča so pač v slabšem stanju, mladinci na to niso pripravljeni. A vseeno so s treningi rasli.'' Ko je Gajser začutil, da je Triglav na pravi poti, da se forma igralcev vzpenja, mu jo je zagodla nova ovira. Prekinitev aktivnosti zaradi koronavirusa.

Ne razume NZS in prepovedi treningov "Slovenija prihodnje leto gosti Euro do 21 let, NZS pa ni niti malo poskrbela za to, da bi se nadaljeval vsaj trenažni proces," iz ust nekdanjega reprezentanta leti očitek o delu in prizadevanjih krovne zveze. Foto: Vid Ponikvar Še danes ne razume, zakaj se je krovna nogometna zveza odločila, da bodo tekmovanje nadaljevali le prvoligaški klubi, ne pa tudi drugoligaška družina, v katero spada kranjski klub. ''Ne razumem NZS. Klubom v drugi ligi posveča premalo pozornosti. Veliko je mladih igralcev, ki imajo potencial. Veliko je mladih profesionalcev, ki jih posojajo prvoligaši. Slovenija prihodnje leto gosti Euro do 21 let, NZS pa ni niti malo poskrbela, da bi se nadaljeval vsaj trenažni proces,'' ima kritičen pogled na krovno zvezo, saj je prepričan, da bi se morala poleg prve nadaljevati tudi druga liga. Tako pa je dogajanje v teh klubih zamrlo, nogometaši ostajajo brez skupnih treningov. ''Zaradi tega, ker igralci tako dolgo prisilno počivajo, je šla mimo vsa generacija. Ne vem, ali treningi pod nadzorom res tako vplivajo na zdravje igralcev. Tega ne razumem. Razočaran sem, da se premalo razmišlja o stroki, o mladih igralcih. Kot da vse deluje po liniji najmlajšega odpora,'' nam je postregel s trditvijo, da večina drugoligašev sploh ni hotela nadaljevati sezone, saj se je s tem želela izogniti stroškom. ''Kdo bo potem treniral? Kaj bo s fanti, ki so prihodnost slovenskega nogometa,'' ga boli, da so v teh okoliščinah, ko je nogomet postal manj pomemben, najkrajšo potegnili mladi nogometaši.

V svoje znanje vlaga ogromno

Z Muro je dosegel največji uspeh to poletje, ko so črno-beli dvignili na noge Mursko Soboto z osvojitvijo pokalne lovorike. Foto: Grega Valančič/Sportida Volje po dokazovanju mu zagotovo ne manjka. Ampak le v vlogi samostojnega trenerja. Obdobja, ko je bil pomočnik trenerja Mure in je dal svoj delež k razvoju črno-belih, se rad spominja, a čuti, da lahko podari trenerskemu delu še več.

''O tem, zakaj sem zapustil Muro, ne bi razpravljal. To so osebne zadeve. Moja želja je bila samostojno delo. Rad bi čim prej dobil nov klub, spoznal novo okolje, v katerem bi pokazal svoje znanje. Zagotovo ga imam, o tem sem prepričan, kaj pa bo prineslo življenje, pa ne vem,'' ga razganja od želje, da bi v slovenskem članskem nogometu hitro dočakal novo priložnost.

''Sprejel bom vsako ponudbo, v kateri bo o dogajanju v ekipi odločala le stroka. Izbral bom le urejeno okolje, v katerem drugi ne bodo vplivali name,'' nam je pojasnil, katere ponudbe bi bile mogoče. ''V svoje znanje sem v preteklosti vložil ogromno. In še vedno vlagam. Vsak dan. Vem, da imam znanje, a žal nisem imel priložnosti, da bi projekt v Kranju izpeljal do konca,'' ostaja prepričan, da bi bil lahko s svojim znanjem konkurenčen na trgu nogometnega dela.

Drava v nekaj dneh usodna zanj in Muro Gajser je bil pri Muri tri leta desna roka Šimundže. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Na Gorenjsko se je preselil iz Murske Sobote, kjer je pred tem tri leta pomagal Anteju Šimundži. Vrhunec uspehov je bila letošnja pokalna lovorika. Zanimivo je, da je Gajser v jesenskem delu druge lige 17. oktobra izgubil v gosteh z Dravo (0:1), Ptujčani pa so nato v Zavrču le nekaj dni pozneje poskrbeli za pravcato senzacijo, ko so iz pokala izločili Muro. Branilce naslova! Zmagali so z 2:0. Iz tabora črno-belih bi se lahko takrat spomnili na Gajserja, da jim priskoči na pomoč s katero izmed svežih informacij o tekmecu, a pred tekmo, ki je pomenila najtemnejšo točko sicer uspešnega jesenskega dela Mure, z njim niso stopili v stik.

Slovenska javnost pričakuje več od Olimpije

Maribor je nazadnje v Ljudskem vrtu premagal Muro s 3:2, zmagoviti zadetek pa je v izdihljajih srečanja postavil Marcos Tavares. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Muro danes na derbiju 18. kroga Prve lige Telekom Slovenije čaka gostovanje pri vodilnem Mariboru. Zanimivo, odkar so se Prekmurci vrnili v prvo ligo, sta se tekmeca za točke udarila devetkrat. Dvakrat je zmagal vsak, petkrat pa se je dvoboj končal z remijem. Mura je izrazito zahteven tekmec vijolic.

''To je lokalni derbi, bližina obeh klubov daje svojo motivacijo. Pa tudi, en tekmec ti bolj ustreza kot drugi,'' je nekdanji pomočnik Šimundže iskal razloge, zakaj je Mura v zadnjih sezonah tako neugodna za Maribor. Na zadnji tekmi v Ljudskem vrtu je izgubila z 2:3, zmagoviti gol pa je v zadnji minuti dosegel kdo drug kot Marcos Tavares. To je bila sploh prva domača zmaga Maribora nad Šimundžo kot trenerjem Mure.

Gajser dobro ve, kaj Maribor in Mura pomenita slovenskemu nogometu. Kot igralec je sodeloval z obema, pri vijolicah je nekaj časa treniral mladince, pri Muri pa pomagal prvemu strategu.

"Ne rečem, da Olimpija ni urejen klub. Vse čestitke Milanu Mandariću, da zagotavlja denar za delovanje kluba, a slovenska javnost od Olimpije pričakuje več," razmišlja Damjan Gajser, ki je v prejšnjem stoletju nosil tudi dres zmajev, o "poslanstvu" Olimpije v slovenskem nogometu. Foto: Grega Valančič/Sportida

''To sta vrhunska slovenska kluba. Kar zadeva navijače, sta daleč pred vsemi v državi. Tudi pred Olimpijo. Imata največ navijačev. To pa je bistvo nogometa. Rezultat je pomemben, da pa osrečuješ in igraš za ljudi, to je bistvo nogometa. Če te pridejo gledat, jim nekaj pomeniš. Ne rečem, da Olimpija ni urejen klub. Vse čestitke Milanu Mandariću, da zagotavlja denar za delovanje kluba, a slovenska javnost od Olimpije pričakuje več. Pričakuje kontinuiteto rezultatov, umirjene razmere v klubu. Olimpija je poleg Maribora največji slovenski klub, a ne smemo prezreti niti Mure. Zelo mi je pri srcu. Bil sem njen nogometaš v dveh različnih obdobjih, tri leta še pomočnik trenerja. Mura ima pomembno vlogo v Sloveniji. Do nje čutim veliko simpatijo. Ta klub me je nogometno izobraževal. Zelo sem mu hvaležen, prav tako kot tudi Mariboru,'' se je nekdanji slovenski reprezentant, ki stanuje prav v mestu ob Dravi, današnjima tekmecema na derbiju kroga zahvalil za priložnosti, ko je lahko nabiral trenerske izkušnje.

Pred današnjim derbijem v Mariboru, prispevek Mateja Podgorška/Planet TV:

Posebna zahvala Milanu Miklaviču

Na trenersko pot Damjana Gajserja ima največ vpliva Milan Miklavič, ki ga je Matjaž Kek na zadnjih akcijah povabil v strokovni štab reprezentance. Foto: Vid Ponikvar Pri Muri je vrsto let pomagal Šimundži. S podobno izkušnjo se je pri Mariboru soočal tudi njegov mlajši brat Saša Gajser, ki se še danes dokazuje kot pomočnik stratega vijolic. Zdaj pomaga nekdanjemu zvezdniku italijanskega nogometa Mauru Camoranesiju, ki se bo danes na derbiju kroga spopadel s Šimundžo.

''Ante je odgovoren, profesionalen in pedanten trener, a imava nekoliko drugačno trenersko filozofijo. Na moje trenersko znanje je najbolj vplival nekdanji direktor slovenskih reprezentanc Miklavič. Še vedno sodelujeva, veliko mi svetuje, z velikim veseljem ga spremljam. Zelo je vplival na mojo trenersko pot,'' se zahvaljuje Milanu Miklaviču, starosti slovenske nogometne stroke, za pridobitev znanja, ki ga bo poskušal v prihodnosti deliti še s kakšnim klubom.

Nič ni večnega, niti Zahović pri Mariboru

Pri Mariboru je sodeloval tudi z nekdanjim reprezentančnim soigralcem Zlatkom Zahovićem. Ko je vodil mladince vijolic, je z njimi igral tudi v ligi prvakov. Foto: Vid Ponikvar Maribor je doživljal v vsej njegovi veličini, pri njem deloval tudi takrat, ko je osvajal lovorike kot po tekočem traku in ustvarjal čudeže v Evropi. ''Maribor je urejen klub. Velik je tudi zaradi navijačev. Po vseh rezultatih v preteklosti je bil padec logičen, verjeten. Ko se nekaj konča, se mora najprej resetirati, da se lahko postavi na novo. Pa to ni negativno. Vsaka stvar ima svoj začetek in konec. Nobena stvar ni večna, niti obdobje Zlatka Zahovića pri Mariboru. Je pa res, da je Maribor model kluba, kako mora biti urejeno v Sloveniji. Že to prinaša polovico rezultata,'' je 50-letni znanec slovenskih zelenic pohvalil klub, ki se mu nasmiha naslov jesenskega prvaka.

''Zaslužil bi si ga. Menjava trenerja prinaša pluse in minuse. Maribor ne igra konstantno, a je že glede na veličino organiziranosti kluba pred vsemi. Tudi pred Muro. Se pa pri Muri vidi, da je bila dolgo v zatonu. Vpliv svežega motiva ji daje prednost. Do takrat, ko sem zapustil klub, se je klub samo vzpenjal. Lažje se je vzpenjati, težje pa obdržati. Koliko se bo Mura obdržala ali nadgradila, tega ne vem, slovenski nogomet potrebuje pravo Muro. Vesel sem, da ji gre dobro. Veliko mi je dala, mislim pa, da sem tudi jaz njej. V teh treh letih sem bil s srcem in dušo pri delu,'' označuje Muro za ljudski klub, za katerega stiska pesti vse Prekmurje.

Saša Gajser, Damjanov mlajši brat, ostaja zvest NK Maribor in pomaga prvemu trenerju Mauru Camoranesiju. Danes lahko pomaga vijolicam že do jesenskega naslova. Foto: Vid Ponikvar

''Če tako osrečuješ ljudi, je to popolna nogometna zgodba,'' je prepričan starejši izmed bratov Gajser in dodaja, da je zelo težko napovedati rezultat današnjega derbija. Skoraj nemogoče, saj je to vendarle derbi. Nepredvidljiv do konca. Tako kot nogomet. To je Gajser nazadnje na svoji koži občutil, ko je deloval še v Kranju …