Za začetek novega tedna najprej – na pivo!

Partnerja, torej naša velika pivovarna in OKS-ZŠZ, sta združila prijetno s koristnim in ob prisotnosti slovenske bakle že zjutraj podaljšala sponzorsko pogodbo o sodelovanju. Oba prva moža, torej Zooullis Mina, glavni direktor Pivovarne Laško Union, in Bogdan Gabrovec, predsednik OKS-ZŠZ, sta podpisala pogodbo in se v družbi bobnarske skupine Laško podala proti središču mesta, kjer ju je pred občino najprej pozdravil gostitelj, župan Laškega Franc Zdolšek. V spremstvu laških mažoretk so se nato prvi nosilci bakle, med katerimi so bili vsi trije že omenjeni, prek mosta namenili do Kulturnega centra in Zdraviliškega parka ob Savinji. Tam jih je pričakala gruča osnovnošolcev OŠ Laško in OŠ Debro, ki so ob trasi nosilcev bakle živahno navijali za tekače, v Pihalni godbi Laško pa so imeli ubrano spremljavo. Bakla je kilometre nabirala ob Savinji mimo Jagoč, ponesli pa so jo številni uveljavljeni športniki domačih klubov – rokometaši, košarkarji, kolesarji, strelci, jadralni padalci, ob koncu tudi Boris Heber, košarkar na vozičku.

Foto: Jan Gregorc/OKS

Usklajena posadka bakle se je morala hitro posloviti od Laščanov, saj so jo že čakali v Braslovčah. Na Žovneškem gradu so se jo najprej razveselili otroci in sedanji ter nekdanji športniki, med njimi tudi dvakratni dobitnik olimpijske kolajne v smučarskih skokih, domačin Matjaž Debelak. Na gradu je baklo pozdravil še Tomaž Žohar, župan Braslovč, s konjenico Konjeniškega društva Mustang pa je plamenica začela pot v dolino skozi drevored v Spodnjih Gorčah. Taekwondoisti, šahisti, judoisti, plesalci, planinci, odbojkarji, jadralni padalci, pa tudi šolarji, gasilci in nagrajenec SKB banke, glavnega sponzorja OKS-ZŠZ, so z baklo tekli vse do Braslovškega jezera. Tam je sledila zaključna prireditev, nagovor vabljenih in obvezno fotografiranje z baklo, izdelkom Skupine SIJ iz jeklarne na Koroškem, sponzorja OKS-ZŠZ.

Foto: Jan Gregorc/OKS

Sledil je še najbolj množičen dogodek dneva, in sicer gostovanje bakle na atletskem stadionu Kladivar v Celju in za konec še fotografiranje s celjsko rokometno legendo Luko Žvižejem na Celjskem gradu. Na stadionu sta navzoče najprej pozdravila župan Bojan Šrot in predsednik OKS-ZŠZ Bogdan Gabrovec, seveda ni manjkala niti gostiteljica in ambasadorka projekta Slovenska bakla, zlata olimpijka Urška Žolnir Jugovar. Za pisano in glasno kuliso so skrbeli priznani glasbeniki dr. Tone Kregar (Mi2), Boštjan Dermol (Nude) in Teodor Amanović Toš ter plesna skupina Plesni val Celje in gimnastično-akrobatska skupina Freestyle Celje. Ko je Žolnirjeva mimo svojih judoističnih kolegov in kolegic baklo slovesno ponesla do štartno-ciljnega loka na stadionu, je sledila dolga kolona predaj, saj si je v vsega osmih krogih po atletski stezi stadiona Kladivarja plamenico izmenjalo kar 76 nosilcev! Že med prvimi Celjani, ki so poprijeli za baklo, je padel nov mejnik – štiri tisoč Slovencev, nosilcev bakle, v dosedanjih 33 tekaških dneh oziroma 43 dneh, odkar je bila bakla rojena na Ravnah na Koroškem! Pa nismo še niti na polovici ...

Jutri baklina karavana gostuje v občinah Prebold, Tabor in Vransko.

