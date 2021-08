Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na olimpijskih igrah v Tokiu lahko na atletskih stezah spremljamo nove rekorde. Nekateri menijo, da so za to zaslužni supertekaški čevlji in nova steza na olimpijskem stadionu.

Elaine Thompson-Herah je postavila olimpijski rekord na 100 metrov. Foto: Guliverimage Na letošnjih olimpijskih igrah v Tokiu, ki se še niso končale, smo lahko videli že tri svetovne rekorde. Svetovni rekord je na 400 metrov z ovirami najprej postavila Američanka Sydney McLaughlin. Dan za tem je na 400 metrov z ovirami neverjeten tek prikazal Norvežan Karsten Warholm.

Rai Benjamin in Dalilah Muhammad, ki sta v moškem oziroma ženskem teku zasedla drugo mesto, sta prav tako podrla stari svetovni rekord. Pet deklet je v teku na 400 metrov z ovirami teklo svoj osebni rekord.

Elaine Thompson-Herah je postavila olimpijski rekord na 100 metrov, medtem ko je na 200 metrov postavila drugi najboljši čas v zgodovini atletike.

Mehanski doping ali revolucionarni napredek?

Veliko atletov namreč nosi ekstremno lahke športne čevlje, ki vsebujejo ploščo iz ogljikov vlaken (karbona op. p.), znotraj pa je posebna pena, ki atletu daje še dodaten pogon. Kritiki za športne čevlje, ki jih je razvila znamka Nike, pravijo, da gre za mehanski doping, medtem ko zagovorniki pravijo, da gre za revolucionarni napredek pri obutvi. Ta naj bi že desetletja stagniral.

Zdi se, da so novo generacijo obutve sprejeli kot del športa, ki stremi k razvoju," pravi Geoff Burns, strokovnjak za razvoj športnih čevljev.

"Ne vidim razloga, zakaj bi nekaj dajali pod čevelj za šprint." Foto: Reuters

Karsten Warholm: Ne vidim razloga, zakaj bi nekaj dajali pod čevelj

Eden od tistih, ki je kritiziral tako imenovane superčevlje, je bil Karsten Warholm, ki je na 400 metrov postavil izjemen čas. Mnogi menijo, da njegovega rekorda še dolgo ne bodo podrli. Norvežan se je "spotaknil" ob športno obutev (Nike) Raia Benjamina, ki je zasedel drugo mesto. Sam sodeluje s športno znamko Puma in ekipo formule 1 Mercedes.

"Imel je tisto stvar v čevljih, kar sovražim. Ne vidim razloga, zakaj bi nekaj dajali pod čevelj za šprint. Mislim, da to našemu športu vzame verodostojnost," je bil brez dlake na jeziku Warholm.

Michael Johnson, štirikratni olimpijski prvak, je za BBC povedal, da dvomi, ali "superčevlji" res dajejo neupravičeno prednost. "Slišal sem, da je Usain Bolt pred časom dejal, da so novi športni čevlji nepošteni. Jaz bi videl težavo, če bi bili atleti hitrejši, kot v resnici so. Tega ne želimo videti."

Tudi atletska steza je v Tokiu nekaj posebnega

Strokovnjaki za atletske proge so na olimpijskem stadionu v Tokiu naredili posebno strukturo. 14-milimetrski stezi so dodali gumijaste kroglice. Spodnja plast pa ima šesterokotno obliko in omogoča majhne zračne žepke.

Andrea Vallaur, izdelovalec prog, je za Guardian povedal, da ta podlaga omogoča absorpcijo udarcev in tekmovalcu vrača energijo – daje nekakšen učinek trampolina. Po mnenju Vallaurja daje športnikom od 1 do 2 odstotka prednosti, s tem pa je tudi najhitrejša steza do zdaj.

Foto: Guliverimage

Nad njo je bila navdušena Sydney McLaughlin, potem ko je postavila nov svetovni rekord. "Vrača vam energijo in vas poganja naprej. "Bilo je res 'kul' … Na ta način lahko premikaš meje mogočega."

Kot kaže, se je atletska steza izkazala za zelo koristno, veliko bolj je razdeljena debata glede novih "superčevljev". Veliko se jih ob tem sprašuje, kje so meje novodobne atletike.