Po cesti s konjem, po stezi s petelinom

Pred trgovskim centrom v Šentjerneju so baklo pričakali atleti, igralci namiznega tenisa, člani društev Modri tekač in Kozorog ter – konj! Sprva malce nemiren sivec, ki ga je jezdil Tomaž Hosta iz Sel pri Šentjerneju, je mimo Kulturnega centra Primoža Trubarja nadvse spodobno prikorakal do osrednjega prizorišča, atletskega stadiona pri OŠ Šentjernej, kjer je že bila zbrana živahna druščina otrok iz vrtca Čebelica in osnovne šole, ki je radovedno pogledovala proti bakli.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Veliko otrok se je nato tudi podalo v tristometrski krog, kjer so baklo sprva ponesli izkušenejši domačini, začenši z olimpijcem Jožetom Vrtačičem (Sydney 2000) in častnim občanom Šentjerneja, dolgoletnim športnim delavcem Janezom Kuhljem. Tudi župan Jože Simončič je – v družbi staroste Kuhlja in vrtčevskih malčkov – odtekel svoj krog, že takoj za njimi pa se je oglasila harmonika in prikazal šentjernejski petelin, občinska maskota. Bilo je živahno in veselo kot le redko kje! Medtem ko je Slavko Frančič raztegoval svoj meh z dolenjskimi vižami, so po atletski stezi tekli takorekoč vsi prisotni občani v starosti od 7 do 77 let. Uživala je tudi naša ambasadorka, redna spremljevalka bakline poti, zlata olimpijka Urška Žolnir Jugovar, ki so jo otroci oblegali s fotografiranjem. Po vabilu župana Simončiča, ko se je bakla v bližnji gostilni Pri Jerneju okrepčala, je sledilo slovo in pot proti Novemu mestu.

Foto: Aleš Fevžer/OKS

Začetek novomeškega pohajkovanja je bil v Olimpijskem centru v Češči vasi, kjer si je bakla najprej ogledala čudovit velodrom, nato pa se v družbi mladih judoistov Bushida in kolesarjev Adrie Mobila odpravila proti središču Novega mesta. Pred občinsko stavbo na Glavnem trgu se je nato zvrstilo veliko nosilcev, predvsem predstavnikov številnih novomeških klubov. Kilometre v središču mesta so nabirali kolesarji, atleti, telovadci, odbojkarji, karateisti, smučarji, košarkarji, rokometašice, učenci osnovnih šol Center, Bršljin, Šmihel, Brusnice, Otočec, Drska in Grm, pa člani Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja ter paralimpijec Primož Jeralič z Martino Glavič in Jožetom Cimermančičem. Zadnji krog je simbolično pripadel Gregorju Macedoniju, županu Novega mesta, družbo pa so mu delali novomeški olimpijci Igor Primc, Sandi Papež, Gorazd Štangelj, Uroš Murn, Jože Smole in Primož Kobe. Z nagovorom župana Macedonija, tekača Primoža Kobeta, kolesarja Srečka Glivarja in bakline ambasadorke Urške Žolnir Jugovar ter nastopom izbrank Plesnega studia Novo mesto je slovenska bakla zaključila svojo pot po dolenjski prestolnici.Karavana z baklo se zdaj seli v Zasavje, kjer bo jutri obiskala občini Zagorje ob Savi in Trbovlje.

