V Ljubljani, Orleansu in Gliwicah so se začeli drugi turnirji odbojkarske lige narodov. Slovenski odbojkarji so za uvod po hudem boju ter igri z vzponi in padci s 3:1 (23, -23, 20, 23) v Stožicah ugnali Kanado. Dogajanje v Ljubljani se je sicer začelo s ponovitvijo finala zadnjega svetovnega prvenstva med prvaki Italijani in podprvaki Bolgari. Slednji so slavili s 3:2 v nizih. Zatem so bili Ukrajinci presenetljivo s 3:1 boljši od Brazilcev.

Slovenija : Kanada 3:1 (23, -23, 20, 23) Dvorana Stožice, sodnika: Akinci (Turčija) in Simonovska (Črna gora).

Slovenija: T. Štern 24 (3 asi, 2 bloka), Pajenk 11 (1 as, 1 blok), Planinšič 2 (2 asa), Kozamernik 7 (1 as, 2 bloka), Marovt, Bračko, Štalekar, Okroglič, Kovačič, Urnaut 9, Možič 6, Mujanović 18 (1 as, 1 blok), Najdič, Šen.

Kanada: Eshenko 7 (1 as, 1 blok), Herr, Hudson, Siksna 9 (1 blok), Hofer 18 (3 bloki), Greves, Elgert, Ketrzynski 5 (1 as), Greenidge, Vernon-Evans 9 (1 as), Young 6 (1 blok), Howe 10 (4 bloki), Schoenherr, Hollands.

Slovenski odbojkarji so po treh tesnih zmagah na uvodnem turnirju prišli že do skupno četrte, v četrtek pa jih čaka nov obračun v Stožicah, ko se bodo ob 20.30 merili z Bolgarijo. Mešanica izkušenih in mladih slovenskih odbojkarjev je pod taktirko italijanskega stratega Fabia Solija na prvem turnirju lige v Linyiju na Kitajskem nanizala tri tesne zmage s 3:2 proti Kitajski, Poljski in Kubi ter poraz proti Japonski.

Doslej so jih pestila nihanja v igri, kar so skušali odpraviti že na današnji tekmi pred domačimi navijači proti kanadski izbrani vrsti. Ta je na svetovni lestvici 11., medtem ko je Slovenija šesta na svetu. V okviru lige narodov sta se pomerili že štirikrat, vse tekme so dobili Slovenci, ki so bili ob tem boljši tudi na olimpijskem turnirju v Parizu leta 2024.

S četrto zmago in le enim porazom je Slovenija, v postavo katere se je vrnil kapetan Tine Urnaut, spet pri samem vrhu lige narodov na trenutno četrtem mestu.

Foto: Aleš Fevžer

Ekipi sta v prvem nizu vodoma igrali točko po točko, v manjši prednosti so bili nekajkrat Kanadčani. Ti so tudi prvi povedli s tremi točkami (13:10), po kanadskem vodstvu +4 (18:14) pa je Soli vzel minuto odmora. Po tej so Slovenci odločno zaigrali in po dveh zaključkih Nika Mujanovića tekmece ujeli na 18. točki. Z asom Tončka Šterna so povedli 20:19, tudi v končnici niza pa so bili učinkovitejši.

Drugi niz se je spet dolgo igral točko po točko, le da so tokrat domači odbojkarji pobegnili na +3 z asom Jana Kozamernika za 12:9. Severnoameričani so priključili na 14. točki, po več izenačenjih pa s tremi zaporednimi tudi povedli z 20:18. V odločilnih trenutkih je Kanada pobegnila na +3 (23:20) in niz uspešno pripeljala do konca.

Kanadčani so v tretjem z delnim izidom 4:0 hitro povedli z 8:4, Slovenci pa so jih s svojim 3:0 ujeli pri 11:11 in nato povedli s 13:12. V izenačenem nadaljevanju je Slovenija držala točko, dve prednosti, preden je z asom Uroša Planinšiča pobegnila na +3 (20:17). Tudi niz je suvereno zaključila, tokrat z asom Šterna.

V slovensko vrsto se je vrnil kapetan Tine Urnaut. Foto: Aleš Fevžer

V četrtem nizu, polnem preobratov, so Slovenci sprva držali točko, dve prednosti in na tri ušli pri 9:6. Kanadčani so priključili na 11:11 in povedli z 12:11. Slovenci so takoj vodstvo prevzeli nazaj in po delnem izidu 4:0 spet vodili za tri (15:12). A spet so prišli trenutki gostov, ki so z lastnimi štirimi zaporednimi točkami povedli z 18:16. Slovenci so izenačili na 19:19 in s tretjo točko zapored povedli z 20:19. Tudi v napeti končnici so bili ob domači podpori bolj zbrani in zadržali zmago.

V slovenski vrsti je bil s 24 točkami najboljši Tonček Štern. Nik Mujanović je pristavil 18 točk, 11 pa Alen Pajenk.

Tonček Štern je vpisal 24 točk. Foto: Aleš Fevžer

"To je raven za zmago proti Kanadi, ni pa to raven za tistega, proti kateremu bomo igrali v naslednjih dneh. Mislim, da je je bila za nas danes to dobra lekcija. Vedeli smo, da Kanada ne bo prišla na igrišče in nam pustila, da zlahka zmagamo." Foto: Aleš Fevžer "Treba je biti realen, danes smo si privoščili preveč napak, lahkih obramb je padlo, menim, da bi bili lahko tudi na servisu bolj učinkoviti ... na koncu lahko take stvari pretehtajo v korist nasprotnika. Kanada je danes igrala zelo učinkovito. Delali so malo napak, na srečo pa so jih nekaj naredili v pomembnih trenutkih, ampak ... To je raven za zmago proti Kanadi, ni pa to raven za tistega, proti kateremu bomo igrali v naslednjih dneh. Mislim, da je je bila za nas danes to dobra lekcija. Vedeli smo, da Kanada ne bo prišla na igrišče in nam pustila, da zlahka zmagamo. Pokazali so, da znajo igrati. Mi pa smo na drugi strani morda štartali malenkost preveč sproščeno. Vesel sem, ker nas je občinstvo zelo dvignilo, sploh po tistih dolgih točkah, in nam dalo dodatne energije. Ampak s tako porabo energije, bomo težko prišli še čez tri močne tekme," je po zmagi toplo-hladno predstavo, med katero so v nekem trenutku naredili dobro stvar, v naslednjem pa to podrli, brez olepševanj ocenil srednji bloker Kozamernik.

Ob tem je izpostavil, da na sobotni tekmi proti Bolgariji pričakuje več discipline: "Nam je danes manjkala disciplina, tako v bloku kot v obrambi. Če discipline ni, raven zelo hitro pade. Težko je računati na to, da bo nekdo individualno potegnil celotno ekipo. To ni dovolj. Treba se je osredotočit na to, da bo jutri bolje, da bomo boj disciplinirani, sploh na bloku, ker vem, kako močno Bolgarija tolče."

"Zagotovo drugačna izkušnja kot Kitajska. Zelo sem vesel, da se je dvorana napolnila. Za na papirju tako nezanimivo tekmo nisem pričakoval, da bo na koncu tako zelo zanimiva. Kanadčani so igrali fantastično. Vzdušje je bilo res lepo, dobro je bilo igrati to tekmo. Največja razlika je bila na koncu naša energija na igrišču in brejk. Nismo dobili veliko asov, sami pa smo jih dali kar nekaj," pa je misli strnil Mujanović.

Pred današnjo tekmo sta se na dogodku Slovenski dan v Stožicah srečala tudi predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret in minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Tekmo, ki so jo med odmori v okviru dneva popestrile slovensko obarvane glasbene točke, so si ogledali interventni posredovalci, od gasilcev, zdravnikov, medicinskih sester, reševalcev itd.

Japonci so še naprej neporaženi. Foto: VolleyballWorld

Japonska, je v Orleansu s 3:1 premagala Srbijo in tako ostaja neporažena ter je na vrhu razpredelnice s 14 točkami.

Turnir v slovenski prestolnici je odprla poslastica v obliki lanskega finalnega obračuna na svetovnem prvenstvu na Filipinih med Bolgarijo in Italijo. Bolgari so se Italijanom oddolžili za lanski poraz, ob tem pa so sploh prvič premagali Italijo in ji odvzeli tudi prvo mesto na svetovni lestvici, na katerega je zdaj napredovala Poljska. Za Bolgare, ki so slavili s 3:2 (-18, 20, 23, -19, 9), je to bila tretja zmaga, za Italijane pa drugi poraz v ligi, tako da sta obe ekipi zdaj pri izkupičku 3-2.

Ukrajinci so ugnali Brazilce. Foto: VolleyballWorld

Zatem je v Stožicah sledilo še eno presenečenje, saj so Ukrajinci ugnali v tej izvedbi še neporaženo Brazilijo s 3:1 (27, -22, 22, 21). Ukrajinci so vpisali tretjo zmago v ligi.

Po Stožicah Slovenci v Beograd

Tretji turnir rednega dela bodo Slovenci med 15. in 19. julijem igralu v Beogradu, zaključni turnir osmerice pa bo med 29. julijem in 2. avgustom v Ningboju na Kitajskem. Slovenska izbrana vrsta je v dozdajšnjih izvedbah tekmovanja v zaključni del prišla štirikrat, trikrat je osvojila četrto mesto.

Liga narodov, 24. junij: Lestvica lige narodov

Spored tekem Slovenije v Stožicah Sreda, 24. junij

Slovenija : Kanada 3:1 (23, -23, 20, 23) Četrtek, 25. junij

20.30 Slovenija – Bolgarija Sobota, 27. junij

20.30 Slovenija – Brazilija Nedelja, 28. junij

20.30 Slovenija – Italija

Preberite še: