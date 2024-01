V Celju bitka za drugo mesto

Slovenska predstavnika v Alpski ligi HDD Sij Acroni Jesenice in HK RST-Pellet Celje nadaljujeta kvalifikacijski del, v katerem se borita za eno od prvih dveh mest v svoji skupini in nadaljevanje bojev za četrtfinale. Ob 18. uri se bosta na pomembni tekmi v Celju udarila med seboj. Železarji so s sedmimi točkami trenutno drugi, v drugem delu so dvakrat izgubili in osvojili le točko. Celjani so s točko manj tretji, v drugem delu jim gre rezultatsko odlično, na dveh tekmah so se veselili zmage, na eni pa po porazu osvojili točko.

Ekipi ne bijeta boja le v Alpski ligi, pač pa tudi na državnem prvenstvu, na katerem so Celjani pred dobrima dvema tednoma prišli do pomembne zmage nad Jeseničani. Ti so pred zadnjim torkovim krogom DP še drugi, a jih čaka prvi finalist Olimpija, tretji Celjani pa bodo na drugo mesto in v finale poskušali skočiti po tekmi s Triglavani.

Kako poteka drugi del?

Po koncu rednega dela si je prvih šest ekip – Ritten, Zell am See, Red Bull Salzburg II, Vipiteno, Bregenzerwald in Cortina – že zagotovilo končnico. V drugem delu ta šesterica igra med seboj za čim boljše izhodišče pred četrtfinalom in potencialno izbiro četrtfinalnega tekmeca.

Preostali, ki so redni del končali na sedmem mestu ali nižje – tudi oba slovenska predstavnika –, pa poskušajo v dveh kvalifikacijskih skupinah A in B še ujeti mesti za četrtfinale. Najboljši so s seboj prinesli bonus točke (Jeseničani šest).

V kvalifikacijski skupini A so ob Jeseničanih tudi Celjani, Merano, Gardena in Steel Wings Linz. Prva dva iz te skupine si bosta zagotovila dodatne kvalifikacije po sistemu na izpadanje na dve zmagi z najboljšima ekipama kvalifikacijske skupine B. V tej igrajo osmi po rednem delu Kitzbühel, deveti Unterland Cavaliers, 12. Lustenau, 13. Fassa in 16. KAC Future Team.

Drugi del se bo končal 24. februarja. Dodatne kvalifikacije bodo na vrsti med 27. februarjem in tretjim marcem, končnica se bo začela petega marca. Prva tekma polfinala je načrtovana 21. marca, začetek finala pa šestega aprila. Prvak bo znan najpozneje 20. aprila.