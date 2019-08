Aleš Hribar na klop prekmurske Panvite

"Iz Gorenjske me je v Prekmurje pripeljala želja uprave kluba, da bi v prihodnje naredili korak naprej predvsem glede na lansko sezono. V Murski Soboti so bili najbolj prepričljivi, prihajam v zanimivo okolje, imamo temu primeren igralski kader in dejansko računam, da bo uvrstitev na lestvici občutno višja kot lani," je po prvem tednu priprav v Murski Soboti in delu v novem okolju dejal Aleš Hribar.

Ekipa je doživela določene kadrovske spremembe. Novinci so: sprejemalec Vasja Plesec, ki se je v Mursko Soboto preselil iz Prvačine, libero Tin Vrabl, ki se po trenerskem izzivu v puconski ženski odbojki vrača v tekmovalno odbojko, in povratnik v staro jato, organizator igre Urban Drvarič, ki se je vrnil v murskosoboški klub iz Hoč. Jedro ekipe bodo še naprej tvorili odbojkarji iz pretekle sezone, in sicer sprejemalec Jakob Rojnik, blokerja Žan Bedrač in Gorazd Flisar, libero David Novak ter mlada perspektivna odbojkarja Žan Vori in Dino Vinkovič. Na korektorsko mesto se bo preselil izkušeni Zlatko Pulko. Članskemu moštvu bodo v sklopu priprav priključeni še nekateri mlajši igralci, ki se na pripravah že znojijo s člansko ekipo in za katere se bo odločil novi trener.

Hribar je na klopi Prekmurcev zamenjal Dejana Fujsa. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

Murskosoboški odbojkarji, ki so v pretekli sezoni zasedli končno sedmo mesto v prvenstvu, tako v novo sezono vstopajo z ambicioznejšimi cilji. Novi trener edinega moškega prvoligaškega odbojkarskega kolektiva v pokrajini ob Muri je dejal: "Osebno me zanimajo izključno cilji za naprej. Po načrtih vodstva kluba želimo biti letos čim višje, vsekakor v zgornji polovici lestvice, kar pa bo seveda odvisno najprej od nas. To pomeni boj za vsako točko, kar bi moralo v prvem delu prinesti preboj v modro skupino, nato pa bomo videli, kaj in kako. Drugo zame namreč ne pride v poštev."

