Zapustil Maribor, v nogometno življenje se želi vrniti drugje

Aluminij predstavil okrepitve

Novopečeni trener Aluminija Oliver Bogatinov bo lahko v spomladanskem delu sezone, v katerem Kidričane čaka tudi nastop v polfinalu pokalnega tekmovanja, računal tudi na Denisa Šmeta, Mihovila Klapana in Nika Marinška. Državni prvak Maribor je tako prvoligašu iz Kidričevega do konca sezone posodil 23-letnega branilca Denisa Šmeta.

Nogometaši Aluminija se na nadaljevanje sezone pripravljajo v domačem Športnem parku. Izkoriščajo pogoje, ki jim jih ponuja zelena zima, aktivni pa so tudi v zimskem prestopnem roku, saj so moštvo okrepili s številnimi novinci. Nazadnje so se pridružili trije. Najodmevnejša okrepitev je Denis Šme, ki je zadnjih dveh sezonah branil barve Maribora.

"Za sabo sem imel zelo dobro sezono v letu 2016, igral sem na skoraj vseh tekmah. Sledila pa je poškodba, ki mi je vzela celotno koledarsko leto 2017. Praktično eno leto sem bil brez odigrane tekme in zdaj sem tukaj v Aluminiju, da se s pomočjo kluba in soigralcev vrnem v nogometno življenje in tekmovalni ritem," je svoj cilj zaupal Korošec.

Praktično ni bilo tekme, na kateri bi izgubil

Delo trenerja Oliverja Bogatinova je spoznaval že v obdobju, ko je nosil dres Kopra. "Ko pomislim na Oliverja Bogatinova, pomislim na šampionsko kadetsko ekipo, ki jo je vodil takrat v Kopru. Praktično ni bilo tekme, na kateri bi izgubili. Ustvaril je atraktivno in učinkovito ekipo, ki smo se ji čudili. V Sloveniji pa je seveda poznan tudi kot član strokovnega štaba zmagovite Olimpije, ki je v sezoni 2015/16 osvojila naslov prvaka," je prepričan, da bo dobro sodeloval z Gorenjcem.

Mihovil Klapan je pogodbo z Aluminijem sklenil do poletja 2020. Foto: NK Aluminij

Aluminiju se je pridružil tudi 22-letni hrvaški zvezni igralec Mihovil Klapan. Prihaja iz Zadra, s Kidričani pa je sklenil dveinpolletno sodelovanje. Nekdanji mladi hrvaški reprezentant je v 1. SNL že nosil dres Celja in Ankarana. V slačilnici si bo delil prostor tudi z 18-letnim zveznim igralcem Nikom Marinškom, prvim mladincem, ki se je v pripravljalnem obdobju dokazal strokovnemu vodstvu in s klubom sklenil triletno pogodbo.

Kidričani se bodo danes na prijateljski tekmi pomerili z avstrijskim drugoligaškim klubom Kapfenberg.