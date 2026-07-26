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Avtor:
R. P.

Nedelja,
26. 7. 2026,
19.57

Osveženo pred

24 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Žan Celar Basel

Nedelja, 26. 7. 2026, 19.57

24 minut

Žan Celar za Basel debitiral z zadetkom

Za Slovenca v Švici se je začelo pravljično, čakal je kar 606 dni!

Avtor:
R. P.

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Žan Celar | Žan Celar se je vpisal med strelce po skoraj dveh letih. | Foto Guliverimage

Žan Celar se je vpisal med strelce po skoraj dveh letih.

Foto: Guliverimage

Slovenski napadalec in občasni reprezentant Žan Celar se je izkazal v krstnem nastopu za Basel. Na sobotnem gostovanju v Ženevi je dosegel edini zadetek na srečanju (1:0) in popeljal švicarskega velikana do zmage. To je prvi zadetek Celarja na uradnih srečanjih po kar 606 dneh. Zadnjega se je razveselil daljnega 24. novembra 2024, ko je igral še za londonski QPR.

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V Sloveniji se ga je v najstniških letih oprijel vzdevek čudežnega dečka, temu primerno je bilo tudi zanimanje tujih klubov. Maribor je zapustil zelo mlad, vijolice pa so prejele zanj milijonsko odškodnino. V članski karieri se na Apeninskem polotoku ni znašel najbolje, ko pa se je preselil v Švico, so začeli deževati zadetki. Med letoma 2021 in 2024 je v dresu Lugana dosegel 40 zadetkov in se prebil tudi v slovensko reprezentanco, s katero je nastopil tudi na Euru 2024. To je bil njegov vrhunec kariere.

Za Basel zadel že na prvi tekmi

Žan Celar je pred sobotno tekmo v Švico zadnji prvenstveni zadetek proslavljal 27. novembra 2024. Takrat je QPR premagal Cardiff City z 2:0, Slovenec pa je prispeval oba zadetka. To sta bila sploh njegova edina na prvenstvenih tekmah na Otoku, kjer je zbral 19 nastopov. | Foto: Guliverimage Žan Celar je pred sobotno tekmo v Švico zadnji prvenstveni zadetek proslavljal 27. novembra 2024. Takrat je QPR premagal Cardiff City z 2:0, Slovenec pa je prispeval oba zadetka. To sta bila sploh njegova edina na prvenstvenih tekmah na Otoku, kjer je zbral 19 nastopov. Foto: Guliverimage

Prestop na Otok k londonskemu drugoligašu QPR mu ni prinesel napredka, nato so mu pokvarile načrte še številne zdravstvene težave. Izgubil je stik z reprezentanco, se skušal vrniti v tekmovalni ritem pri nemškem drugoligašu Fortuna Düsseldorf, a ni mogel biti zadovoljen z minutažo. V Nemčiji v 19 nastopih ni dosegel niti enega zadetka.

Letos se je vrnil v Švico, kjer se očitno počuti kot riba v vodi. Kupil ga je švicarski velikan Basel, ki se želi vrniti na domači prestol. Nakup 27-letnega Celarja se je nekdanjemu klubu Andraža Šporarja že obrestoval. Gorenjec je prejšnji teden debitiral za Basel na prijateljskem srečanju proti Juventusu (0:0), v soboto pa se je že potegoval za točke in na gostovanju v Ženevi popeljal Basel do zmage nad Servettom (1:0).

Dosegel je edini zadetek na srečanju, bil uspešen z bele točke in poskrbel za pravljični začetek svoje zgodbe pri Baslu, kjer je njegov kapetan izkušeni Xherdan Shaqiri, trener pa nekdanji zvezdnik švicarskega nogometa Celar je odigral vso tekmo.

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