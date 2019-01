Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri West Hamu so dočakali kazen zaradi navijaških vdorov na igrišče marca lani, Foto: Reuters

Navijači so ob porazu z 0:3 na igrišče vdrli večkrat in se tudi zapletli v spor s kapetanom Markom Noblom.

"Resnično se opravičujemo za incidente, ki so se zgodili pred skoraj letom," so zapisali pri West Hamu in dodali, da takšnega obnašanja ne bodo dopuščali.

Navijači so sicer svoj gnev znesli tudi nad lastnikoma kluba Davidom Goldom in Davidom Sullivanom, obmetavali so ju s kovanci.

