Odšel je legendarni srbski gospod, ki je drugi dom našel v Sloveniji

Slovenski nogomet žaluje. V 88. letu starosti je umrl Vladan Mladenović, nekdanji srbski nogometaš, ki se je pri 25 letih preselil v Slovenijo, na sončni strani Alp pa našel svoj drugi dom ter pustil ogromen pečat kot nogometaš in tudi kot trener. Olimpiji je pomagal do preboja v prvo jugoslovansko ligo, v Sloveniji, kjer je živel do smrti, pa vodil ogromno klubov. Največkrat se je vračal na stolček pri Gorici in Kopru.

Legendarni Vladan Mladenović, srbski nogometaš, ki je drugi dom našel v Sloveniji in tukaj vodil številne klube, je prve nogometne korake storil v Beogradu. S Crveno zvezdo, kjer si je delil slačilnico s številnimi takratnimi nogometnimi velemojstri, je leta 1956 postal jugoslovanski prvak, nato pa se zaradi prehude konkurence za igralna mesta v napadu odločil za selitev.

Nekaj časa se je dokazoval v takratnem Titogradu (danes Podgorica) pri Budućnosti, nato pa se je vrnil v Beograd, kjer je do leta 1962 nosil dres OFK Beograd in z nekoč priljubljenim klubom iz Karaburme osvojil tudi pokalno lovoriko v Jugoslaviji. Nato je sprejel povabilo Olimpije, se preselil v Ljubljano in zeleno-belim, ki so takrat nastopati še v drugi zvezni jugoslovanski ligi, pomagal do imenitnega preboja med elito (1965). Pri zmajih se je dokazoval pet sezon, nosil tudi kapetanski trak, nato pa eno sezono odigral še za Svobodo in leta 1969 nogometne čevlje obesil na klin.

Vladan Mladenović je Gorico vodil v treh različnih časovnih obdobjih:

Kmalu po koncu igralske kariere se je lotil trenerskih izzivov. Trenerske izkušnje je najprej pridobival pri kranjskem Triglavu, pozneje pa ga je pot največkrat vodila na Primorsko, zlasti v Novo Gorico, kjer si je pozneje ustvaril tudi družinski dom, in Koper. Bil je tudi prvi trener vrtnic v obdobju državne samostojnosti. Trenersko kariero je bil prisiljen končati leta 2009 po stresnem dogodku na Ptuju, ko je na dvoboju 1. SNL doživel srčni infarkt. Z operativnim posegom so mu vstavili srčni spodbujevalnik, pestre trenerske kariere je bilo konec.

"Nogometna in ljudska veličina v eni osebi"

"Priznam, da sem zelo žalosten ob novici, da je danes umrl eden mojih najboljših trenerjev. Nogometna in ljudska veličina v eni osebi. Gospod v vseh pogledih. Trener, ki me je pri 23 letih na tekmi v Ljubljani proti takratnemu Eurospekter Ljubljana kljub mojemu nestrinjanju postavil na libera. Kaj se je zgodilo? Dosegel sem edini zadetek za zmago NK Koper. Naslednja tekma kljub nestrinjanju z igranjem na poziciji, ki je nisem imel rad, na domačem igrišču, kjer smo zmagali z dva nič. Kaj se je zgodilo? Spet sem dosegel zadetek. Bil je trener, ki je imel občutek za najti igralcu pravo pozicijo v ekipi in mu dopovedati, da na tej poziciji v Sloveniji ni boljšega igralca. Ob prvem prestopu v NK Maribor sva sicer imela spor, toda vedno in povsod sem izkazoval ogromno spoštovanje do osebe, ki je najbolj zaslužen, da sem kasneje postal del reprezentance, s katero sem nastopal na dveh največjih tekmovanjih. Lahka Vam zemlja GOSPOD Vladan," je v ponedeljek zapisal njegov nekdanji varovanec pri Kopru, nekdanji slovenski reprezentant Marinko Galić, in se poklonil nogometni in ljudski veličini Vladana Mladenovića.