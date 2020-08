V Orlandu znani vsi polfinalisti lige MLS

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V severnoameriški nogometni ligi MLS so znani vsi finalisti zaključnega turnirja v Orlandu. Po Philadelphii in Orlandu sta se v noči na nedeljo v polfinale prebila še Portland slovenskega vratarja Aljaža Ivačiča in Minnesota.