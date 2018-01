V Liverpool še en nekdanji čudežni angleški deček

Theo Walcott

Everton je potrdil pričakovano veliko zimsko okrepitev. V Liverpool prihaja Theo Walcott, so sporočili iz Evertona. Nekdanji čudežni deček angleškega nogometa, ki se bo v novem klubu pridružil Waynu Rooneyju, je podpisal pogodbo za tri leta in pol. Arsenal naj bi na njegov račun zaslužil 28 milijonov evrov.

Novico o prestopu je potrdil tudi Theo Walcott:

Po Waynu Rooneyju, ki je kot zelo mlad zablestel in navduševal vrsto let, potem pa lani poleti zapustil Manchester United in se vrnil v Everton, je v Liverpool zdaj prestopil še en (nekdanji) angleški reprezentant Theo Walcott.

Danes 28-letni napadalec je po 12 letih zapustil Arsenal, v katerega je kot takrat komaj 16-letni deček za takrat nepojmljivih, danes pa povsem normalnih deset milijonov evrov in pol prišel iz Southamptona. V Londonu nikoli ni povsem uresničil napovedi, a Arsenal vseeno zapušča po 108 golih, ki jih je zbral v 396 nastopih.

V tej sezoni je povsem izgubil mesto v začetni enajsterici Arsena Wengerja. Igral je praktično le v Evropi, v ligi Europa se je izkazal s tremi goli in petimi podajami ob petih nastopih, medtem ko je v angleški premier ligi zbral mizernih 63 minut igre.

Zdaj upa, da bo kariero obudil na štadionu Goodison Park, na katerem domuje Everton, ki je trenutno na devetem mestu prvenstvene lestvice premier lige.

Leta 2006 je v Nemčijo odpotoval kot golobradi mladenič, a nastopa na svetovnem prvenstvu še ni dočakal. Foto: Reuters

Sanja o prvem nastopu na svetovnem prvenstvu

Walcott je tudi angleški reprezentant, v izbrani vrsti je zbral 47 nastopov in zabil osem golov, a v zadnjem času za Anglijo ne igra. Nazadnje je reprezentančni nastop vpisal novembra 2016, kar je pričakovano, saj se je njegov klubski status močno poslabšal. Zdaj verjetno upa, da bo spet zablestel in si morda izboril nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo poleti v Rusiji.

Če mu uspe, bo sploh prvič nastopil na svetovnem prvenstvu. Leta 2006 je kot 17-letnik na prvenstvo v Nemčijo sicer potoval, a ni dobil priložnosti za igro, medtem ko ga v letih 2010 in 2014 ni bilo zraven.

Pohvali se lahko z nastopoma na evropskih prvenstvih 2012 in 2016.