V Ukrajini med nogometno tekmo trikrat zatulile sirene, igralci odhiteli v zaklonišče

V Ukrajini se je v torek začelo državno klubsko prvenstvo v nogometu. Zaradi varnostnih ukrepov potekajo tekme pred praznimi tribunami. Uvodne tri tekme so v torek minile brez težav, drugače je bilo na edini sredini tekmi. Metalist iz Harkova je v Lvovu premagal Ruh (2:1), dvoboj je trajal kar štiri ure, saj so se med tekmo trikrat oglasile sirene za nevarnost zračnega napada, tako da so morali nogometaši hitro zapustiti zelenico in oditi v zaklonišče.

V Ukrajini danes praznujejo 31. obletnico neodvisnosti. Prebivalcem države, v kateri po vojaški invaziji Rusije divja vojna že šest mesecev, je dodatno samozavest in ponos vlil podatek, da se je navkljub vse prej kot idealnim razmeram začelo nogometno prvenstvo. V boj za naslov se je podalo 16 ekip. V uvodnem srečanju nove sezone ukrajinskega prvenstva sta se v torek na Olimpijskem stadionu v Kijevu Šahtar Doneck in Metalist 1925 Harkov razšla brez zadetkov (0:0). Bilo je čustveno, začetni udarec na Olimpijskem stadionu v Kijevu, ki je pred štirimi leti gostil finale lige prvakov, pred desetimi leti pa je bil prizorišče finala evropskega prvenstva, je izvedel ranjeni ukrajinski vojak.

Stało się.



We Lwowie alarm przeciwpowietrzny.



Wszyscy gracze, sztaby, sędziowie, oficjele i ja w schronie.



"Przebieramy się i gramy tutaj" żartują niektórzy. pic.twitter.com/uE1wiLydFT — BuckarooBanzai (@Buckarobanza) August 24, 2022

Če nogometašev v torek med tekmo niso motile sirene, ki označujejo nevarnost, je bilo povsem drugače v sredo. Danes sta se za točke v Lvovu, mestu na "varnejšem" zahodnem delu Ukrajine, kjer je pred sedmimi leti v dodatnih kvalifikacijah za Euro 2016 gostovala Slovenija, pomerila Ruh in Metalist Harkov. Zmagali so gostje (2:1), dvoboj pa je trajal kar štiri ure, saj so med tekmo kar trikrat zatulile sirene za nevarnost zračnega napada.

Перша тривога на матчах УПЛ. Рух - Металіст. 43 хвилина.



Козловський кричить: та дайте вже дограти ті дві хвилини pic.twitter.com/evx2Jc7xGs — Андрій Сеньків (@sydoriv_castle) August 24, 2022

Nogometaši so se morali podobno kot preostale osebe, ki so bile prisotne na tekmi, preseliti v zaklonišče. To so storili kar trikrat, po maratonskem srečanju se je uvodne zmage v prvenstvu veselila ekipa iz Harkova.