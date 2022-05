Barcelona žaluje: Pretreseni smo

Maximiliano "Maxi" Brian Rolón je življenje izgubil na avtocesti v bližini mesta Rosario. Kot poročajo mediji, je njegovo vozilo zaneslo na nasprotni pas, zletelo s ceste in trčilo v drevo. V nesreči je umrl tudi Maksijev starejši brat Ariel Ernan Rolón, ki se je prav tako ukvarjal z nogometom.

🖤 We are dismayed by the death of Maxi Rolón (1995), a FC Barcelona youth football player from 2010 to 2016. We express our deepest condolences and send full support to his family. Rest in peace. pic.twitter.com/8G9Gh016Y4