Kam je izpuhtel Aleksander Knavs?

Top 10 – nogometaši, ki so izginili

Čas je za našo rubriko Top 10, v kateri smo zbrali deset nogometašev, ki so tako ali drugače za nekaj časa izginili z obličja Zemlje. Nekateri le za nekaj ur, drugi za nekaj dni, tednov, slovenski akter v rubriki tudi za več let.

Ugrabil je samega sebe

Savio Nsereko je veljal za zelo nadarjenega, a tega vrhunca nikoli ni dosegel. Foto: Getty Images

Savio Magala Nsereko, nemški nogometaš ugandskih korenin, ima za sabo zanimivo kariero. Kot otrok kultnega kluba München 1860 je veliko obetal, zato ne čudi, da ga je v svoje vrste za razmeroma visoko vsoto pripeljal tudi angleški klub West Ham.

Fant se tam ni naigral in sledila je pot v Italijo k Fiorentini, kjer pa je njegova kariera počasi ugašala. Po prvi sezoni v Firencah je odšel kar na pet posoj v najrazličnejše klube, leta 2012 pa je poskrbel za vrhunec.

Odšel na Tajsko in tam zaigral lažno ugrabitev ter od svoje družine zahteval 25 tisoč evrov. Tajska policija je nepremišljenemu in čudaškemu načrt prišla na sled in mladeniča aretirala.

Zdaj 28-letni član vseh mladinskih nemških selekcij je nazadnje igral v Litvi pri klubu Lietava Jonava, lani pa za amaterski nemški klub Pipinsried, a sodelovanja je bilo konec, še preden se je začel, saj klub ni izpolnjeval nekaterih njegovih zahtevkov.

Po rdečem kartonu šel živet v prikolico

Marco Boogers ni dolgo zdržal v Angliji. Foto: Getty Images Marco Boogers. Gre za nekdanjega nizozemskega profesionalnega nogometaša, ki je tako kot njegov nemški kolega igral za West Ham.

V London je prišel je kot superzvezda iz Sparte, a tedanji trener kladivarjev Harry Redknapp je hitro videl, da je tudi milijon funtov, ki so ga odšteli zanj, preveč. ''Očitno so skavti gledali le videoposnetke in ga nikoli niso videli igrati,'' je bentil legendarni trener.

Samozavest zdaj 51-letnega Nizozemca je bila načeta, kaplja čez rob pa je bila izključitev na Old Traffordu. To je bil njegov šele drug nastop v dresu West Hama, ko je doživel pravo polomijo. V igro je prišel kot rezerva, a že po nekaj minutah tako grdo zadel Garyja Nevilla, da je bil izključen.

Nizozemec je dobil štiri tekme kazni, nekaj mesecev pozneje pa si je huje poškodoval še koleno. Vse skupaj je vodilo v globoko krizo in z dovoljenjem kluba je odšel na zdravljenje v domovino. Vse skupaj je bilo zanj tako stresno, da je celo prekinil stik s civilizacijo in nekaj časa preživel na samem živel v mobilni prikolici.

Vse skupaj ni pomenilo konca njegove kariere. Proti koncu je zaigral še za nekaj lokalnih klubov, leta 2005 pa se je poskusil tudi v trenerskih vodah, a vse skupaj je trajalo le nekaj dni.

Nekoč zvezda, zdaj gagnster

Najbrž se vsi spominjamo tega fanta. Adriano je bil svoj čas eden od najobetavnejših nogometašev na svetu in vsi so bili mnenja, da bo postal prava nogometna atrakcija. Saj tudi je, a le za kratko obdobje. Začel je odlično. V dresu Interja ter brazilske reprezentance je postal eden od najboljših napadalcev na svetu, a ko je leta 2009 zapustil italijanskega velikana iz Milana, je šlo vse navzdol.

V domovino je šel iskat svoj namen, a se je vse zapletlo. Začela je krožiti informacija, da se zvezdnik ni niti vkrcal na letalo, ni se javljal ne klubu, niti svojemu zastopniku in, kar je še najbolj strah vzbujajoče, svoji mami. Tudi takrat so vsi pomislili, da je z njim kaj narobe, da je morda šlo za ugrabitev, a kmalu se je izkazalo, da je z njim vse v redu, le da si bo vzel odmor od nogometa.

Do konca kariere je nekaj svetlih trenutkov doživel še v dresu matičnega Flamenga, nato pa je počasi končal in se začel ukvarjati z drugimi zadevami. Trenutno naj bi bil član ene izmed številnih tolp v Braziliji.

Naplahtal delodajalce

Mohamed Sissoko si je na nevsakdanji način privoščil počitnice. Foto: Getty Images Tudi Mohamed Sissoko je nogometaš, ki ga je v svoji karieri lomil. Sicer odličen igralec, igral je za velikane, kot so Valencia, Liverpool in Juventus, ga je polomil, ko je bil član netopirjev. Temu so se številni smejali, še najmanj pa španski delodajalci.

V Franciji rojeni reprezentant Malija je nekega dne dejal, da mora v Afriko, ker igrajo prijateljsko proti Keniji. Vodstvu Valencie je sporočil, da so zmagali z 1:0, da je igral le en polčas in ostal nepoškodovan. Vse bi bilo lepo in prav, če bi se tekma res zgodila, na koncu pa se je izkazalo, da si je ''črna ninja'', kot so klicali robustnega vezista, vse skupaj izmislil in odšel na krajši oddih.

Zvezdnik Reala pravi, da boljšega še ni videl

Hatem Ben Arfa. To je igralec, od katerega se je prav tako pričakovalo, da bo najboljši na svetu. Zvezdnik Reala Karim Benzema še danes v vsakem intervju pove, da bolj nadarjenega nogometaša do zdaj še ni videl, a realnost je malce drugačna.

Mladi Francoz tunizijskih korenin je svoje znanje kazal v Franciji (Lyon, Marseille), ko ga je v močno angleško premier league poklical tedanji trener Newcastla Alan Pardew. Ben Arfa je naprej igral kot posojen nogometaš, potem pa so ga srake odkupile in mu ponudile štiriletno pogodbo.

Ni kaj, res ni slab, a ...:

Mladenič nikoli ni resnično zablestel, v štirih sezonah je zadel le 14 zadetkov. V sezoni 2014/15 ga je vzel še Hull City in tudi tam so videli, da iz te moke ne bo kruha.

Francoz je spakiral kovčke in odšel v Francijo. ''Ne vem, kje je,'' je javno priznal tedanji trener Hulla Steve Bruce in dodal, da je njegove kariere v Angliji konec.

Odšel je v Nico, zdaj pa je igral pri PSG. Dejali boste, saj ni tako slabo. Zagotovo ne, a fant bolj kot ne le gleda mojstrovine Neymarja, Kyliana Mbappeja in Edinsona Cavanija. V letošnji sezoni ni zbral niti enega nastopa, kar pomeni, da je njegova prihodnost zelo negotova.

Izmislil si je smrt babice, trikrat!

Stephen Ireland, irski reprezentant, je svoj vrhunec doživel v dresu Man Cityja, za katerega je zbral skoraj 200 nastopov. Da, to je bilo, še preden so prišli šejki iz Emiratov, nato pa so doma vzgojenemu hitro pokazali vrata in ga prodali v Aston Villo. Igral pa je še za Newcastle in za konec za Stoke City.

Bil je tudi irski reprezentant, a ne za dolgo. Po nekaj nastopih za domovino mu je bilo, kot vse kaže, dovolj in pred pomembno tekmo kvalifikacij s Češko je obvestil selektorja Steva Stauntona, da mu je umrla babica, in z zasebnim letalom zapustil irski tabor.

Stephen Ireland se je za greh pokesal. Foto: Getty Images

Kmalu se je izvedelo, da je bila vse skupaj le izmišljotina, saj je bila babica po materini strani še živa. Nato je poudaril, da je umrla babica po očetovi strani, a se je tudi to izkazalo za nesrečno. Na koncu je na dan prišla še tretja zgodba, in sicer da je imel eden izmed dedkov še eno ženo, a tudi to se je na koncu izkazalo za neresnično.

Kmalu je ves zaplet razložil kar sam nogometaš, ki je priznal, da je v Corku le želel obiskati svoje dekle: ''Žal mi je, da sem lagal o smrti babic. Naredil sem napako, ki jo zdaj globoko obžalujem.''

Na račun lažnivega kljukca so padale tudi šale. Ta je ena od najbolj posrečenih:

Argentinec in suspenz

Tukaj je še en nogometaš West Hama. Kaj za vraga so delali s temi nogometaši? Šalo na stran in preidimo k stvari, zakaj se je argentinski zvezdnik Carlos Tevez znašel na našem seznamu. Pisalo se je leto 2011 in zgodil se je slavni spor z italijanskim strategom Robertom Mancinijem. Začelo se je na tekmi proti Bayernu v ligi prvakov, ko je Argentinec zavrnil prošnjo Italijana, da v drugem polčasu stopi na zelenico.

Argentinec je sicer dejal, da je šlo za nesporazum, Italijan pa ga je suspendiral za dva tedna. Tevez je šel kazen preživljat v Argentino. Minila sta dva tedna, napadalec pa se ni vrnil v Manchester.

Man Cityju je prekipelo in je poskušal muhastega napadalca prodati, a snubcev ni bilo veliko, saj nihče ni hotel kupiti dragega in nepripravljenega napadalca. Po petih mescih "počitnikovanja" (februar 2012) sta si petelinčka Mancini in Tevez le segla v roke in pozabila na stare zamere.

Argentinec se je izkazal in v zadnji sezoni na Etihadu s Cityjem osvojil tudi naslov angleškega prvaka.

Izgubljen na odprtem morju

Njegov kip krasi vhod na Celtic Park Foto: Getty Images Jimmy "Jinky" Johnstone. Gre za legendarnega nogometaša Celtica in člana škotske reprezentance. Kaj je storil on? Po zmagi na otoškem derbiju proti Walesu z 2:0 je s svojimi reprezentanti šel zmago proslavit v bližnji bar.

Viski je tekel v potokih, ko je Jinky odšel na zrak, da se malce nadiha. Najbrž je bila kriva tudi tekma, saj je zaradi utrujenosti zadremal kar na čolnu, ki je bil privezan na obali.

Še zdaj pa ni jasno, kako se je čoln odvezal, speči Jinky pa se je znašel na odprtem morju. Bil je med pogrešanimi. A ne za dolgo, po nekaj urah vpitja na pomoč ga je nazaj na obalo privlekla obalna straža.

Stresni dogodek ni vplival na nogometno formo, saj so že dva dni pozneje z 2:0 stresli tudi Anglijo.

Le ena ekipa v Talinu

Škotska se je v Talinu sama znašla na igrišču. Domačini so prišli z večurno zamudo, ko so se gostje že vračali v domovino. Foto: Getty Images

Ne gre za nogometaša, temveč za kar vso estonsko reprezentanco, ki je pred domačimi gledalci zaradi nemogočih razmer na štadionu Kadriorg (dež, luže …) in neuslišane prošnje o prestavitvi tekme na kasnejši termin odklonila nastop. Na igrišče za tekmo kvalifikacij za nastop na SP so prišli le Škoti in tekma je bila po treh sekundah odpovedana.

Škot so pričakovali, da jih bo Fifa nagradila s tremi točkami, a so tekmo nato odigrali na nevtralnem igrišču – igra se je končala z 0:0.

Kje je naš Sandi?

Med nogometaši, ki so vsaj za trenutek izginili v neznano, je tudi Slovenec. To ni nihče drug kot nekdanji reprezentant Aleksander Knavs, ki je za Slovenijo zbral 65 nastopov in svoj pečat pustil tudi v nemški bundesligi.

Svojo profesionalno pot je končal leta 2008 pri Salzburgu, od tedaj pa smo o njem vse manj slišali. Njegov nekdanji klubski kolega pri Keiserslauternu Nenad Bjelica je dejal, da sta se med njegovo športno potjo slišala vsak dan, nekega dne pa kot strela z jasnega prvi steber slovenske obrambe ni več odgovarjal na klice.

Aleksander Knavs je s Slovenijo nastopil na zgodovinskem prvem svetovnem prvenstvu na Japonskem in v Južni Koreji. Foto: Getty Images

Od leta 2010 nihče ni več slišal zanj in začelo se je govoriti marsikaj. Tudi to, da je zapustil svojo ženo in dve hiši ter odšel na Portugalsko v eno izmed sekt. Vse skupaj ni potrjeno, je pa pred štirimi leti le pokukal na dan v Lizboni, ko je v ligi prvakov stiskal pesti za Maribor.

Takrat je Ekipa poročala, da so se z njim slišali in da jim je v telefonskem pogovoru zagotovil, da je z njim vse v redu, le da ne čuti potrebe, da bi se javno izpostavljal. Od takrat spet mrk. Kje je trenutno naš Sandi, član zlate generacije, ki je s Slovenijo nastopil tako na Euru 2000 (Belgija in Nizozemska) kot tudi mundialu 2002 (Japonska in Južna Koreja), in kaj se z njim dogaja, ne ve nihče.