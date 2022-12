Tako visoka so tveganja za mala in srednja podjetja

Oglasno sporočilo

Po zadnji raziskavi podjetja ESET se kar 83 odstotkov malih in srednjih podjetij zaveda, da jih lahko doleti kibernetski incident. Pri tem jih najbolj skrbijo izguba podatkov in negativni finančni učinki, ki v povprečju znašajo 220 tisoč evrov.

Foto: Shutterstock

Po meritvah, ki jih izvajajo v laboratorijih za kibernetsko varnost podjetja ESET, se je število odkritih groženj od januarja do septembra povečalo za več kot 20 odstotkov glede na enako obdobje lani. V tem vodilnem evropskem podjetju za kibernetsko varnost so zaznali tudi več kot 28-odstotno povečanje spletnih groženj med letošnjim aprilom in septembrom glede na lani ter izjemno visoko 66-odstotno povečanje prevar po e-pošti z namenom pridobivanja gesel za Outlook.

"Spletne strani in e-pošta so najbolj problematični kanali za vnos zlonamerne programske opreme v podjetje. Temu bi morale slediti tudi prioritete podjetij pri vlaganjih v kibernetsko varnost," je povedala Petra Veber, direktorica operacij v podjetju Si Splet.

Za naslednjih 12 mesecev mala in srednja podjetja po vsem svetu − tudi v Sloveniji in EU −, najbolj skrbijo računalniški virusi, spletni napadi ter izsiljevalska programska oprema. Sledijo jim varnostne pomanjkljivosti pri ponudnikih informacijskih rešitev, napadi z onemogočanjem storitve, na primer delovanje spletne trgovine ali kakšne druge pomembne poslovne digitalne storitve, ter napadi na medmrežne povezave pri delu na daljavo.

"Zanimivo je, da mala in srednja podjetja najpomembnejši vzrok izpostavljenosti kibernetskim grožnjam vidijo v pomanjkanju znanja o kibernetski varnosti med zaposlenimi. Zato temu posvečajo vse več pozornosti. Hkrati pa želijo pridobiti močnejšo kibernetsko zaščito, kot je XDR, s katero bi se branila pred novimi tehnologijami, ki jih razvijajo napadalci," je izpostavila Petra Veber.

Pri tem se kot največji problem kaže pomanjkanje finančnih sredstev, saj 49 odstotkov malih in srednjih podjetij nima na voljo dovolj velikega proračuna za naložbe v kibernetsko varnost.

Mala in srednja podjetja bolj ranljiva kot velike organizacije

Kar 74 odstotkov malih in srednjih podjetij je prepričanih, da so podjetja njihove velikosti bolj kibernetsko ogrožena kot velika podjetja. 83 odstotkov se jih zaveda, da predstavlja kibernetsko bojišče zelo resno grožnjo, ki lahko prizadene vsakega. V primeru kibernetskega incidenta jih najbolj skrbijo izguba podatkov in negativni finančni učinki, ki v povprečju znašajo 220 tisoč evrov. Bojijo pa se tudi izgube zaupanja strank, prekinitve poslovanja in okrnitve ugleda.

Kljub vsem bojaznim pa danes samo 32 odstotkov malih in srednjih podjetij uporablja napredne varnostne rešitve za odkrivanje in odzivanje na kibernetske grožnje. Je pa res, da dobra tretjina podjetij načrtuje uvedbo rešitev XDR v prihodnjem letu.

Dostopen XDR tudi za mala in srednja podjetja

Čeprav mala in srednja podjetja pesti pomanjkanje finančnih sredstev za naložbe v kibernetsko varnost, si lahko oddahnejo. V podjetju ESET so namreč tehnologije XDR za napredno odkrivanje in odzivanje na kibernetske grožnje prenesli tudi v svoje varnostne pakete za mala in srednja podjetja. Tehnologije ESET Inspect so bile dostopne samo za podjetja z več kot 100 računalniškimi delovnimi mesti, sedaj pa so na voljo že v paketih z licencami za pet naprav. To pomeni, da lahko tudi malo podjetje računa na zaščito, ki je bila prej dosegljiva le podjetjem z velikimi proračuni, namenjenimi informacijskim tehnologijam, in kibernetsko varnost.

Kaj je zaščita XDR Kratica XDR v angleščini pomeni extended detection and response ali v prevodu razširjeno odkrivanje in odzivanje. Gre za sistem, ki poleg napredne zaščite računalniških naprav pred virusi in drugimi zlonamernimi programskimi kodami nadzira omrežje, zaznava vdore in spremlja vedenje uporabnikov ter aplikacij. Ponuja vrednotenje tveganj, odzivanje na incidente, izvajanje preiskav incidentov ter odpravljanje njihovih posledic. XDR-rešitev ESET Inspect, ki je sestavni del platforme ESET PROTECT, na primer združuje še odkrivanje groženj na podlagi informacij o ugledu programskih kod, ki jih po vsem svetu zbira in vrednoti globalni sistem ESET LiveGrid. Tako se podjetje uspešneje brani pred napadi z izsiljevalsko programsko opremo, pred naprednimi dolgotrajnimi napadi in napadi ničelnega dne ter zaustavi napade, ki ne uporabljajo datotek. Kot pravijo pri ESET, podjetja s to rešitvijo poenostavijo tudi uveljavljanje varnostnih politik ter zmanjšajo tveganja zlorabe podatkov.

Naročnik oglasnega sporočila je SI SPLET.