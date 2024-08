Nogometaši in štab švedskega kluba Kalmar AIK so poskrbeli za prisrčno gesto, s katero so izkazali podporo svojemu kapetanu Markusu Hemanu, ki se trenutno bori s hudo obliko raka.

Skandinavski nogometni kolektiv je pred tednom dni pokazal močno enotnost moštva. Nogometaši in štab švedskega nogometnega kluba Kalmar AIK so si obrili glave v podporo svojemu kapetanu Markusu Hemanu, ki se trenutno bori s hudo obliko raka. Za bolezen je izvedel pred začetkom priprav na novo sezono.

Presenetljivo britje glave so uprizorili tik pred sestankom ekipe. Ganljivo dejanje solidarnosti so ovekovečili z videoposnetkom, na katerem je videti tudi čustven odziv kapitana.

Vi står enade i kampen mot cancer! #fuckcancer 💙 pic.twitter.com/J81mD6pVzc — Kalmar AIK FK (@KalmarAIKFK) August 7, 2024

Videoposnetek je kaj hitro postal viralen, celo tako, da so se v klubu odločili za novo akcijo. Začeli so globalno zbiranje sredstev za pomoč pri Hemanovem zdravljenju, s katerim vabijo podpornike iz vsega sveta, da pomagajo s prispevki.

"Smo Kalmar AIK, švedska nogometna ekipa, in se združujemo v podporo našemu soigralcu in prijatelju Markusu Hemanu, ki so mu to poletje diagnosticirali hudo obliko raka. V znak podpore smo Markusu posvetili tekmo in si v znak solidarnosti obrili glave. Videoposnetek se je dotaknil src po vsem svetu in zdaj to podporo spreminjamo v dejanja. Začeli smo akcijo zbiranja sredstev, da se nam ljudje iz vsega sveta lahko pridružijo pri pomoči Markusu. Vaši prispevki bodo namenjeni izboljšanju njegovega vsakdanjega življenja in pomoči v boju proti raku. Pokažimo Markusu, da ni sam," so ob tem še zapisali na družbenem omrežju.