Suspenz za sodnika, ki je temnopoltemu nogometašu rekel, da je črnec

Romunski sodnik z razvpite tekme v Parizu na hladnem do konca sezone

Evropska nogometna zveza (Uefa) je danes izrekla suspenz romunskemu sodniku Sebastianu Constantinu Coltescuju zaradi neprimernega obnašanja na razvpiti tekmi skupinskega dela lige prvakov med francoskim PSG in turškim Basaksehirjem iz Istanbula, ki je bila prekinjena 8. decembra lani v Parizu, poročajo številne tiskovne agencije.

Omenjena tekma v francoski prestolnici je bila prekinjena v 13. minuti zaradi rasistične opazke na tem dvoboju četrtega romunskega sodnika Coltescuja, ki je temnopoltega pomočnika trenerja turškega moštva Pierra Weboja označil za črnca.

Po tem incidentu so igralci obeh ekip protestno zapustili igrišče na pariškem stadionu in jo dokončali šele naslednji dan. Na njej so pravico delili nizozemski sodniki, končala pa se je z zmago domače ekipe s 5:1.

Uefa je disciplinski postopek zoper Coltescuju in Octavianu Sovreju sprožila februarja letos, oba pa sta bila pod drobnogledom zaradi kršenja 11. člena. Coltescu je bil suspendiran do konca sezone, njegov kolega pa je dobil opomin. Oba romunska sodnika se bosta morala do 30. junija letos udeležiti tudi posebnega izobraževalnega programa Uefe.