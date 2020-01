Sto milijonov evrov vreden nakup Reala priznal: Res je. Bil sem debel.

Poškodovani zvezdnik Reala, za katerega so Madridčani lani poleti Chelseaju odšteli sto milijonov evrov, Belgijec Eden Hazard, je v času okrevanja po poškodbi, zaradi katere ne igra že dva meseca, dal intervju za belgijsko revijo Sport/Foot in poskrbel za nekaj odmevnih izjav. Izstopa predvsem ena.

"Res je. Ne morem lagati. Bil sem debel," je Eden Hazard povedal o očitkih, da ima težave s prekomerno težo. Nakopal si jih je po nekaj ne preveč uspešnih nastopih v majici Reala, katerega navijači so od enega najboljših evropskih nogometašev zadnjih let po drugem najbolj vrednem nakupu v zgodovini kluba pričakovali veliko več, kot so dobili.

"Ko sem na počitnicah, sem na počitnicah. Poleti sem pridobil pet kilogramov. Sem eden tistih ljudi, ki hitro pridobijo kilograme, a jih hitro tudi izgubijo," je nadaljeval zvezdnik, ki je prejšnji teden dopolnil 29 let.

"Ko sem igral za Lille, je bila moja idealna teža 72 kilogramov. Potem sem pridobil na mišični masi in tehtal 75 kilogramov. Ko imam slab dan, lahko tehtam 77 kilogramov. Poleti sem se nekoliko zredil in v Real prišel z 80 kilogrami, ki pa sem jih v desetih dnevih izgubil," je še povedal Hazard in poskrbel za izjave, ki marsikateremu navijaču Reala verjetno ne bodo najbolj všeč.

Njegova statistika pri Realu: 13 nastopov, 984 minut, 1 gol in 4 asistence. Foto: Reuters

Služi milijone, a na priprave pride predebel?!

Od profesionalca, ki na teden brez bonusov zasluži prek 200 tisoč evrov, verjetno tisti, ki služijo tisoč evrov na mesec in par procentov letne plače odštejejo za to, da bi ga gledali, pričakujejo vsaj osnovno. Da bo na priprave prišel brez odvečnih kilogramov. Toliko bolj, če gre za prve priprave po enem najvišjih prestopov v zgodovini nogometa.

Sploh zdaj, ko nekdanji zvezdnik Chelseaja in Lilla ni še niti najmanj upravičil druge najvišje odškodnine Reala v zgodovini, ki je le za milijon evrov nižja od rekordne, 101 milijon evrov za Garetha Bala Tottenhamu leta 2013, utegnejo njegove besede iti marsikomu v nos.

Njegovo polletno obdobje pri Realu je za zdaj prineslo razočaranje. Foto: Reuters

Za zdaj bolj malo prometa in tudi malo glasbe

Hazard je že tako zamudil prvih pet tekem Reala v novi sezoni, ker je bil poškodovan. Potem je manj kot tri mesece igral, a ni navduševal, in se spet poškodoval. V 13 nastopih za Real v tej sezoni je zabil le en gol (pri prvenstveni zmagi nad Granadi s 4:2), na katerega je čakal pet tekem, prispeval pa še štiri asistence.



Od konca lanskega novembra pa zaradi poškodbe spet ne igra. Vrnil naj bi se čez približno dva tedna. Hazard in strokovno vodstvo Reala, pri katerem ima glavno besedo seveda Zinedine Zidane, naj bi načrtovali, da bo nared za veliki madridski derbi v španskem prvenstvu, ko se bosta 1. februarja pomerila Real in Atletico Jana Oblaka.

