Vse oči uprte v Madrid in el clasico

Obe ekipi sta v tem tednu tudi remizirali v ligi prvakov. A medtem ko si je Real Madrid po delitvi točki s Šahtarjem iz Donetska že zagotovil nastop v osmini finala, si je Barcelona pa remiju z Interjem (3:3) močno otežila delo pri iskanju poti do napredovanja in do konca skupinskega dela ni več odvisna le od sebe. A obe moštvi sta zdaj že osredotočeni na nedeljski obračun, ki sicer po odhodu Lionela Messija iz Barcelone ter Cristiana Ronalda iz Reala ne uživa več takšnega zanimanja kot prej.

"Ker smo tekmo lige prvakov igrali v sredo, el clasico pa bo na sporedu šele v nedeljo, imamo dovolj časa, da se regeneriramo in pripravimo. Tudi zato sem na tekmi proti Šahtarju v prvi postavi naredil nekaj sprememb, da smo se na ta način izognili nepotrebnim težavam. Iz zadnje tekme lige prvakov lahko črpamo to, da se ne predamo in da nas je res težko premagati," je pred derbijem dejal strateg Reala Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti si je oddahnil po že zagotovljenem napredovanju v osmino finala lige prvakov. Foto: Reuters

Optimističen je kljub težkemu položaju tudi trener Barcelone Xavi, ki po zapravljenem vodstvu proti Interju ni skrival jeze, a je zdaj skupaj s svojimi varovanci že povsem osredotočen na nedeljsko nalogo. "Zdaj razmišljamo samo o naslednji tekmi in našem nasprotniku, Realu. Pobrali se bomo in verjamem, da lahko v nedeljo zmagamo na Bernabeuu, a se močno zavedamo, da ne lahko. Zdaj dajemo ligo prvakov na stranski tir in se osredotočamo na la ligo, kjer smo vodilni in na tem mestu želimo tudi ostati po tem krogu," je bil jasen Xavi.

Špansko prvenstvo, 9. krog: Petek, 14. oktober:

21.00 Rayo Vallecano - Getafe Sobota, 15. oktober:

14.00 Girona - Cadiz

16.15 Valencia - Elche

18.30 Mallorca - Sevilla

21.00 Athletic Bilbao - Atletico Madrid (Jan Oblak) Nedelja, 16. oktober:

14.00 Celta Vigo - Real S. San Sebastian

16.15 Real Madrid - Barcelona

18.30 Espanyol - Real Valladolid

21.00 Betis Sevilla - Almeria Ponedeljek, 17. oktober:

21.00 Villarreal - Osasuna