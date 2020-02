Real in Barcelona gasita požar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Real bo po izpadu iz pokala vse sile usmeril v prvenstvo in ligo prvakov. Foto: Reuters

Potem ko sta Real in Barcelona v četrtek presenetljivo izpadla iz kraljevega pokala se bosta v nedeljo v 23. krogu španskega prvenstva skušala vsaj malce odkupiti navijačem, ki po velikem spodrsljaju svojih ljubljencev bruhajo ogenj. Pod nič manjšem pritiskom ni Atletico Jana Oblaka, za katerim je slaba sezona. V zadnjih treh krogih so Madridčani osvojili le točko in padli na šesto mesto.