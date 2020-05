Ognjen Vukojević, nekdanji dolgoletni hrvaški nogometni reprezentant, ki je zdaj na Hrvaški nogometni zvezi (HNS) zaposlen kot selektor reprezentance do 20 let, se je znašel v hudih težavah. Noč na soboto je preživel na policiji, potem ko ga je prijavila njegova žena, nekdanja miss Hrvaške, ker ji je grozil, da bo ubil njo in njeno družino.

Ognjen Vukojević, ki se je po bogati nogometni poti podal v trenerske vode in prvo trenersko službo maja lani dobil na Hrvaški nogometni zvezi (HNS), ko ga je ta imenovala za selektorja hrvaške reprezentance do 20 let (selektor reprezentance do 21 let je nekdanji trener Olimpije Igor Bišćan), je poskrbel, da se je znašel v hudih težavah.

Hrvaški mediji so namreč danes polni novic o tem, kar je 36-letni nekdanji dolgoletni hrvaški nogometni reprezentant zakuhal v petek zvečer. Njegova 38-letna žena, nekdanja miss hrvaške Andreja Vukojević, s katero sta poročena od leta 2008, ga je namreč prijavila policiji, ker naj bi njej in njeni družini v opitem stanju grozil, da jih bo pobil.

Po prihodu policije so Vukojevića odpeljali v pripor, kjer je preživel noč in bil po zaslišanju tožilca na sodišču v Zagrebu izpuščen na prostost, pišejo pri Jutarnjem listu in dodajajo, da je nogometaš ob tem do nadaljnjega dobil prepoved približevanja, kar je v izjavi za omenjeni hrvaški časopis potrdil tudi Vukojević.

"Lahko potrdim, da sem bil zaradi nesporazumov z ženo v priporu. Izpuščen sem bil ob pogoju, da – dokler se nesporazumi v celoti ne rešijo – ne živimo v skupnem gospodinjstvu. Verjamem, da bomo to kmalu rešili v krogu družine, do takrat pa vas prosim za razumevanje v želji, da naše družinske stvari zadržimo za svojimi štirimi zidovi," je za Jutarnji list povedal Vukojević.

HNS: Če bodo očitki potrjeni, se bomo odzvali

Ob tem so se oglasili tudi njegovi delodajalci pri HNS in se jasno ogradili od početja, za katerega naj bi bil odgovoren Vukojević. "Hrvaška nogometna zveza ostro obsoja in ima ničelno toleranco za katerokoli vrsto nasilja, za še posebej občutljivo pa imamo družinsko nasilje. V tem trenutku smo na HNS o tem primeru informirani samo s tem, kar smo videli v medijih. Drugih podatkov o tem, kaj se je zares zgodilo, nimamo. Pri HNS položaj jemljemo skrajno resno. Spremljali bomo nadaljnji potek dogodkov in se odzvali, če bodo očitki o tem dejanju potrjeni," so zapisali na krovni hrvaški nogometni zvezi svetovnih podprvakov, ki ji predseduje nekdanji uspešni hrvaški nogometaš Davor Šuker.

V središču pozornosti se je znašel že na SP 2018

Do srebrne medalje s svetovnega prvenstva 2018 je hrvaški reprezentanci sicer pomagal tudi Vukojević, ki je opravljal vlogo skavta hrvaškega selektorja Zlatka Dalića in tudi v Rusiji zakuhal incident, ko je po zmagi nad domačo reprezentanco v četrtfinalu skupaj z reprezentantom Domagojem Vido, sicer članom kijevskega Dinama, posnel videoposnetek, v katerem sta zakričala: "Slava Ukrajini!"

To je v luči nemirnih političnih odnosov med Ukrajino in Rusijo seveda dvignilo veliko prahu, tako da si je Vukojević pozneje prislužil suspenz in moral zapustiti hrvaško reprezentanco, Vida pa jo je odnesel z opominom.

Vzoren nogometaš in dolgoletni hrvaški reprezentant

Vukojević je v času dolgoletne nogometne poti, ki ga je odpeljala od Hrvaške in Belgije do Ukrajine, Rusije in Avstrije, veljal za zglednega in marljivega nogometaša, ki se nikoli ni vpletal v kakšne incidente.

Na Hrvaškem ga najbolj pomnimo iz obdobja pri zagrebškem Dinamu, s katerim je v generaciji skupaj z Luko Modrićem in še nekaterimi pozneje zelo uspešnimi nogometaši domače lovorike osvajal kot po tekočem traku, v Belgiji je igral za Liers, potem je bil več let član kijevskega Dinama, vmes igral za moskovski Spartak in kariero leta 2017 končal na Dunaju kot član tamkajšnje Austrie.

Za hrvaško reprezentanco je med letoma 2007 in 2014 odigral 54 tekem in zabil štiri gole. Igral je na dveh evropskih prvenstvih, v letih 2008 in 2012, odpotoval pa tudi na svetovno prvenstvo 2014, a v Braziliji priložnosti za igro ni dobil.