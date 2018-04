Salah igralec leta v premier ligi

"To je zame čast, posebej, ker so me izbrali igralci. Zelo sem vesel in ponosen," je ob prejemu nagrade v nedeljo zvečer dejal Salah.

Egipčan je v premier ligi v letošnji sezoni dosegel 31 golov, v vseh tekmovanjih pa 41.

Salah je sedmi igralec Liverpoola, ki je dobil omenjeno nagrado.

Sane je postal najboljši mladi igralec sezone. Nemški reprezentant je na 28 ligaških tekmah dosegel devet golov in zbral 12 podaj. V boju za to nagrado je premagal Kana, Raheema Sterlinga, Edersona, Marcusa Rashforda in Ryana Sessegnona.