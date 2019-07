Renard zamenjal Maroko za Savdsko Arabijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Renard je zapustil maroško selektorsko klop, potem ko so njegovi varovanci na afriškem prvenstvu v osmini finala šokantno po enajstmetrovkah izpadli proti outsiderju Beninu. Maročani so bili sicer eni od favoritov za končno zmago.

Petdesetletni trener je Maroko prevzel februarja 2016 in ga z 81. mesta na lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) popeljal do 47., poleg tega so Maročani nastopili tudi na lanskem mundialu v Rusiji.