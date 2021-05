Ranieri zapušča Sampdorio, igralci šokirani

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trener italijanskega nogometnega prvoligaša Claudio Ranieri je danes igralcem in strokovnemu štabu sporočil, da po sezoni zapušča klub. Razlog ni finančne narave niti kakšen spor, kot sam pravi, potrebuje drugačen izziv, kot mu ga trenutno nudi klub iz Genove, poroča spletna stran sport.sky.it.

"Moja misija je končana. Zadane naloge sem opravil, izpolnil cilje, zdaj iščem nove," je dejal Ranieri, ki je klub prevzel oktobra 2019, ko je bil po osmih krogih v težkem položaju. A ga je obdržal med elitno druščino, letos pa bo ne glede na rezultat zadnje prvenstvene tekme proti Parmi zasedel deveto mesto.

Kot poročajo mediji, so vsi v klubu presenečeni in razočarani, želeli bi si, da trener, ki je v svoji karieri vodil Romo, Juventus in Inter, naslov angleškega prvaka pa osvojil z Leicestrom, še naprej vodi ekipo.