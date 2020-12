Queiroz se poslavlja od selektorskega stolčka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Portugalec Carlos Queiroz ni več selektor Kolumbije, je sporočila kolumbijska nogometna zveza. Zveza in Queiroz sta se za razhod dogovorila po visokih porazih v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022 proti Urugvaju (0:3) in Ekvadorju (1:6). Sedeminšestdesetletni Queiroz je Kolumbijo prevzel februarja 2019. Ime njegovega naslednika še ni znano.

V karieri je Carlos Queiroz sicer vodil Real Madrid (2003-2004), Portugalsko (1991-1993 in 2008-2010), bil je pomočnik trenerja Alexa Fergusona v Manchester Unitedu (2002-2003 in 2004-2008), prav tako pa je bil trener Sportinga (1993-1996) ter selektor Združenih arabskih emiratov (1997-1999) in Južne Afrike (2000-2002).

Kolumbija je v južnoameriških kvalifikacijah za SP 2002 na sedmem mestu med desetimi ekipami, na SP vodijo prva štiri mesta, peto pa pelje v dodatne kvalifikacije.