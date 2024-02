Pri Marseillu menjava na trenerskem mestu: Gasset namesto Gattusa

Francoski trener Jean-Louis Gasset bo vsaj do konca sezone vodil francoskega nogometnega velikana Olympique Marseille, je klub sporočil na spletni strani. Le dan prej je moral zaradi slabih rezultatov klop trenutno devetouvrščene zasedbe francoskega prvenstva zapustiti italijanski strateg Gennaro Gattuso.

Jean-Louis Gasset je nazadnje vodil reprezentanco Slonokoščene obale, s klopi katere se je moral posloviti kar med afriškim prvenstvom, ki je potekalo prav v tej državi. Po skupinskem delu ga je zamenjal Emerse Fae in izbrano vrsto popeljal do tretjega naslova afriških prvakov.

Pred tem je 70-letni Gasset vodil Bordeaux, Saint-Etienne, Montpellier, Istres in Caen. Med letoma 2010 in 2012 je bil pomočnik francoskega selektorja Laurenta Blanca, kasneje, ko je ta med 2013 in 2016 vodil PSG, pa je Gasset tudi pri pariškem velikanu opravljal vlogo pomočnika.

Gattusa je s položaja odnesel poraz proti Brestu (0:1) v francoskem prvenstvu. Šestinštiridesetletni Italijan je na čelo Marseilla prišel konec septembra 2023, ko je zamenjal Španca Marcelina.

Marseille na lestvici ligue 1 zaseda deveto mesto s 30 točkami. Za drugim Brestom zaostaja deset točk, na vrhu pa je PSG s 53 točkami.