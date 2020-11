Poslavlja se legendarni Italijan

"Zbogom, nogomet," je zapisal nekdanji nogometaš Atalante, Fiorentine, Sampdorie, Interja, Milana, Verone in Levanteja. "Trideset let je od tega, kar sva se srečala. Bil sem otrok, ko sem prvič dobil žogo in odtlej si postal moj neločljivi prijatelj," je o nogometu zapisal Pazzini. Ta je leta 2007 v dresu mlade italijanske vrste postal prvi nogometaš, ki je zadel na novem Wembleyju.

"Bil sem eden izmed otrok, z življenjem pred mano in tisoči sanj, upajoč, da bom nekoč postal nogometaš v prvi italijanski ligi. Veliko izjemnih nogometašev sem spremljal prek televizije in skupaj z njimi sanjal o tem, da bom nosil modri dres državne reprezentance, da bom občutil magičnost polnih stadionov in tudi ligo prvakov. Nikoli si ne bi mislil, da bo vse to postalo realnost," je še zapisal Pazzini in dodal, da pa je zdaj prišel čas za slovo.

Napadalec je za italijansko vrsto zbral 25 nastopov in štiri gole, z njo pa je sodeloval na svetovnem prvenstvu 2010.

