Poljakinjo je novica razžalostila, zdaj ponuja pomoč

Izbor z družabnih omrežij

Alžirec izgubil glavo

Začnimo v Franciji. Potem ko je Lyon zapravil visoko vodstvo proti Lillu, so bili nogometaši francoskega velikana vidno živčni. To je s čudno potezo dokazal tudi Alžirec Houssem Aouar. Ta je po dosojenem prepovedanem položaju žogo jezno brcnil z igrišča in jo poslal naravnost v varnostnikovo glavo. Najbrž tega ni nameraval, saj se je takoj opravičil, a sodnik mu je vseeno pokazal rumeno kazen.

Lyon's Houssem Aouar was not happy with his side throwing away a lead at Lille...



And one steward found it out the hard way! 😂😂😂 pic.twitter.com/tGeRKPGgw9 — Goal UK (@GoalUK) February 18, 2018

Angleški napadalec spet nasmejal oboževalec

Napadalec Stoke Cityja Peter Crouch je znan po tem, da se zna pošaliti na svoj račun. Predvsem ko je govora o njegovi višini, meri namreč 201 centimeter, in nerodnosti, ki jo kaže na nogometnih igriščih. Že 37-letni napadalec ni razočaral niti ob odzivu na šalo enega izmed navijačev.

Ta je ob sliki, na kateri dva delavca rineta v dolgo, v polivinil ovito dolgo zadevo, zapisal: ''Počivaj v miru, Peter Crouch. Krut način za slovo.''

Angleški napadalec ni bil užaljen in odvrnil: ''Smešno je le zato, ker v resnici tukaj nisem bil resno poškodovan.''

It’s only funny because I wasn’t seriously injured https://t.co/0R0IlrcsfJ — Peter Crouch (@petercrouch) February 18, 2018

Za smeh je poskrbel tudi pred meseci, ko se je slikal z žirafami. ''Poletje je čas, ko si vzameš čas za družino,'' je zapisal.

Summer for me is about time with family . pic.twitter.com/dtft1CZoyl — Peter Crouch (@petercrouch) June 19, 2017

Nemcu ploska ves svet

Nemški zvezdnik Marco Reus, ki je imel v zadnjih sezonah toliko težav s poškodbami, je odločil derbi dveh Borussij v Mönchengladbachu.

To mu je uspelo v 32. minuti, ko je z desne stani s pomočjo prečke matiral nemočnega Yanna Sommerja. Številnim ni jasno, kako mu je uspel ta udarec, a švicarski vratar in preostali so lahko le gledali, kako žoga potuje v gol.

Zanimivo je, da je bil to njegov sploh prvi po skoraj letu dni. Od njegovega zadnjega zadetka je minilo 274 dni.

Conte prejel darilo, ki bi ga najraje zakuril

Vsi vemo, v kakšnih odnosih sta Antonio Conte in Jose Mourinho, še dodatne soli na rano pa je nasul italijanski zabavljač. Gre za Stefana Cortija, ki je naprej za podpis Unitedova dresa prosil Portugalca, nato pa je pred novinarsko konferenco za tekmo pokala FA Chelsea- Hull z njim pomahal italijanskemu strategu. ''Tukaj je podpis Mourinha z napisom: za mojega prijatelja Antonia. Naj živi prijateljstvo?'' mu je dejal.

Conte ni vedel, ali naj se smeje ali na ga pošlje v tri krasne, na koncu pa se na provokacijo ni burno odzval in se je le kislo nasmehnil. Contejev pogled pove več kot tisoč besed, zato ne čakajte in si ga oglejte.

Here's what Conte actually said when an Italian reporter gave him a Man Utd shirt signed by Mourinho... 😅😂 pic.twitter.com/AR5r5OBlho — TheFootballRepublic (@TheFootballRep) February 15, 2018

Attention seekers at work - they got what they wanted.



✅ Jose Mourinho gets and signs a Man United shirt with Antonio Conte on the back

✅ Antonio Conte gets the AC / Man United shirt signed by Mourinho.



Great banter. 🤔#cfc #mufc pic.twitter.com/RYV1wb1tWr — Kristof Terreur 📰 (@HLNinEngeland) February 15, 2018

Pobalinska poteza bogatih premierligašev

Člani ekipe WBA so se nekaj dni pripravljali v Barceloni in ob koncu le teh poskrbeli za svojevrstno sramoto. Po poročanju angleškega BBC so večer pred odhodom štirje igralci ekipe ukradli taksi, da so se lahko vrnili v hotel, kjer je počival preostanek ekipe.

Oškodovanec je krajo seveda prijavil policiji, dolgoprstneži pa so se morali v nadaljevanju zagovarjati na policiji. Šlo je za Jonyja Evansa, Garetha Barryja, Jaka Livermora in Boaza Myhilla, ki so sramotno potezo tudi priznali in dodobra razjezili svojega trenerja Alana Pardewa.

Klubu v tej sezoni ne gre in za zdaj kaže, da se bo težko izognil izpadu v drugo ligo.

West Brom's Jonny Evans, Gareth Barry, Jake Livermore, Boaz Myhill apologise as police probe taxi theft. https://t.co/2igqlvQMjH pic.twitter.com/hMOKE2ArE3 — Sky Sports PL (@SkySportsPL) February 16, 2018

Skupaj s Torcido navijal v Zagrebu

Del vročega hrvaškega derbija med Dinamom in Hajdukom, ki so ga z 1:0 dobili Splitčani, je bil tudi nekdanji član splitskega ponosa Andrija Balić, ki je poleti leta 2016 za štiri milijone evrov prestopil k videmskemu Udineseju. Očitno je še vedno velik navijač Hajduka, saj se je 20-letni vezist v nedeljo pomešal med najbolj zveste navijače Hajduka – Torcido – in z glasnim navijanjem pomagal Hajduku do velike zmage.

Splitčani imajo kljub temu še vedno visok zaostanek za Zagrebčani. Ta je skopnel pod deset točk (devet točk).

Samo v Braziliji …

Na tekmi med sosednima brazilskima sovražnikoma, ekipama Bahie in Vitorie sta si ekipi skočili v lase. Na sredini drugega polčasa je prišlo do pretepa med igralci, sodnik pa je rdeč karton pokazal kar devetim igralcem. Pet nogometašem Vitorie, kar je pomenilo, da je tekme konec. Šest igralcev v eni ekipi je premalo za nadaljevanje tekme, zmage pa se je na zanimiv način veselila Bahia.

Kaj se je sploh zgodilo? Do množičnega pretepa je prišlo, ko je nogometaš Bahie Vinicius z bele točke izid izenačil na 1:1, nato pa gol slavil pred tribuno navijačev Vitorie. To je razjezilo vratarja Fernanda Miguela, ki je začel s pretepom, vanj pa so se vključili številni nogometaši obeh ekip.

"Vinicius je cel teden izzival že na socialnih omrežjih, nato pa je slavil gol še pred navijači Vitorie," je svojega vratarja opravičeval trener Vagner Mancini. Strateg nasprotne strani Guto Ferreira pa mu je odvrnil: "Ena napaka ne opravičuje druge."

ONLY IN BRAZIL:



In the clássico between Bahia and Vitoria, 5 Vitoria players got sent off because of.......uhm, this. pic.twitter.com/YvO5NShkpj — Seleção Brasileira (@BrazilStat) February 18, 2018

Sokolje oko spet odpovedalo

Dolgo so se nogometni veljaki otepali pomoči tehnike na nogometnih igriščih, v zadnjem času pa je tega vsak dan več. To novost preizkušajo tudi v angleškem pokalu FA in konec tedna je sokolje oko (VAR) odpovedal na celi črti. Dobesedno. Črte, ki jih je program narisal za pomoč diagnoze prepovedanega položaja, so bile povsem zgrešene in Unitedu so ravno zaradi tega povsem neupravičeno razveljavili zadetek.

Po tekmi se je VAR tudi opravičil. Šlo naj bi za tehnično napako in napačno grafiko, kateri se še danes posmehuje ves svet.

Straight lines on the VAR for Mata's goal... pic.twitter.com/10cWzH6g5o — The Peoples Person (@PeoplesPerson_) February 17, 2018

Navdušen ni bil niti strelec razveljavljenega zadetka Juan Mata:

Your face when you meet Mr. VAR for the first time in your career 😂😏 pic.twitter.com/Iv2ilJkrtH — Juan Mata García (@juanmata8) February 17, 2018

Jana Oblaka posnemal tudi Italijan

Ste videli preigravanje Jana Oblaka? No, svoje nogometne veščine v polju je preizkusil tudi izkušeni 35-letni vratar Crotoneja, Alex Cordaz. Slednji si je za začetek akacije žogo naprej brcnil mimo napadalca Beneventa, nato pa jo vodil celo prek sredine in končno oddal do soigralcev. Slednji na futsalsko potezo niso bili navdušeni, kako tudi ne, saj se take akcije ponavadi končajo s kaznijo in zadetkom.

Če ste zamudili potezo slovenskega vratarja, vam jo še enkrat ponujamo na spodnjem v spodnjem videu:

Pornozvezdnica Amandha Fox rešuje Venezio

Pornozvezdnica Amandha Fox je italijanskemu tretjeligašu, Vicenzi, ponudila denarno pomoč. Italijanski klub z bogato zgodovino namreč že štiri mesece ne plačuje svojih nogometašev, zato je v akcijo stopila poljska igralka filmov za odrasle in klubu ponudila 10-odstotkov zaslužka od svojega koledarja, ki stane nekaj manj kot 10 evrov.

''Že vrsto let obiskujem to krasno mesto. Ko so mi moji oboževalci sporočili, da je klub pred zaprtjem, me je novica razžalostila. Klubu sem pripravljena nameniti to donacijo,'' je za Vincezapiu.com povedala mična 32-letna pornoigralka. Ali bo klub njeno ponudbo sprejel, še ni znano.

😸 A post shared by Amandha Fox Official® 🇵🇱🇮🇹 (@amandha_fox) on Jan 19, 2018 at 6:48pm PST