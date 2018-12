Klub Aljaža Strune prodan. Cena pa precej simbolična.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Palermo, za katerega igra Aljaž Struna, so prodali za deset evrov. Foto: Getty Images

Zamparini je klub, pri katerem so že igrali številni slovenski nogometaši na čelu z Josipom Iličićem, trenutno je član Palerma Aljaž Struna, in pa tudi številni zvezdniki, kot sta na primer Argentinca Paolo Dybala in Javier Pastore ter Urugvalec Edinson Cavani, kupil leta 2002, zanj je odštel 15 milijonov evrov.

"Klub sem prodal ali poklonil s cmokom v grlu. A moral sem misliti na njegovo prihodnost. Precej smo dolžni, dolgujemo 22,8 milijona evrov in novi lastniki iz Londona bodo to poravnali," pravi Maurizio Zamparini. Foto: Getty Images

"Klub sem prodal ali poklonil s cmokom v grlu. A moral sem misliti na njegovo prihodnost. Precej smo dolžni, dolgujemo 22,8 milijona evrov in novi lastniki iz Londona bodo to poravnali. Moj cilj je bil, da najdem nekoga z večjo finančno močjo, sam namreč denarja nimam. Naslednji teden bom nove lastnike peljal tudi k mestnim oblastem, tema bo tudi gradnja novega ali obnova starega stadiona," je dejal Zamparini, ki je nogometni javnosti znan predvsem zaradi številnih menjav trenerjev.

