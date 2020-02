Ob spominih na 100 let slovenskega nogometa tudi pozitivne misli za prihodnost

Želje po nadaljnjih uspehih slovenske članske in tudi drugih selekcij so bile ene od misli na okrogli mizi na temo Sto let organiziranega nogometa na Slovenskem, ki sta jo v ljubljanskem Maxi klubu pripravili Slovenska tiskovna agencija in Nogometna zveza Slovenije (NZS).

"Vsekakor bi si želel, da se A-reprezentanca prebije skozi kvalifikacije ali na evropsko ali svetovno prvenstvo, pa da tudi mlajšim selekcijam uspe preboj na eno večje tekmovanje. Želim si tudi rast ženskega nogometa, saj so dekleta zagnana. Prav tako pa moramo najti tudi vzvod za nov dvig prve slovenske lige, saj se je njena rast malce ustavila," si je za prihodnost zaželel predsednik NZS Radenko Mijatović.

Podobno je povedal tudi nekdanji prvi mož NZS in častni predsednik Rudi Zavrl in si zaželel še nadaljevanje razvoja v danih smernicah in dvig nogometa na višjo kakovostno raven.

Nekdanji reprezentant in strelec zadetka, ki je Slovenijo popeljal na prvo veliko tekmovanje EP 2000, Miran Pavlin pravi, da si želi, da bi se članska vrsta prebila ali na SP 2022 v Katar ali na EP 2024 v Nemčijo. "Pa prihodnje leto je EP do 21 let pri nas. Kot organizatorji smo se že velikokrat izkazali, želim si, da bi se takrat tudi rezultatsko."

Igor E. Bergant, ki je kot televizijski komentator pospremil omenjeni Pavlinov zadetek, pa je dodal: "Želim si, da bi se čez 21 let ob 50-letnici samostojnega nogometnega delovanja vsi čili in zdravi spet srečali za tem omizjem in se spominjali ne le prvih uspehov, ampak tudi tega, kako fino je bilo tudi po letu 2020."

Zdajšnji predsednik Radenko Mijatović in njegov predhodnik Rudi Zavrl. Foto: Nebojša Tejič/STA

Radenko Mijatović: Reprezentanca je sposobna za velika tekmovanja

Prav 2020 pa bo v prvi vrsti praznično za slovenski nogomet. Mijatović je sicer še enkrat predstavil ključne dogodke ob praznovanju stoletnice, tako slavnostno akademijo kot tudi prijateljsko tekmo s Portugalsko, razstavo fotografij v Tivoliju, nogometne večere, predstavitev novega dresa in knjigo, pri kateri sodeluje tudi Bergant. Pravi, da bo malce drugačna, vizualno privlačnejša s poudarkom na fotografijah.

Ob tem so se sogovorniki spomnili ključnih trenutkov iz zgodovine, pa prvega velikega slovenskega zvezdnika Braneta Oblaka, nogometne osamosvojitve od Jugoslavije ter vseh dejavnikov in ljudi ob postavljanju lastne zveze, lige, reprezentance ... Vsi so poudarili, da je slovenski nogomet v zadnjih 30 letih prehodil pestro pot, ki so jo zaznamovali stalen razvoj in posledično tudi veliki uspehi, kot so uvrstitev na EP 2000 ter preboja na SP 2002 in 2010.

Pravijo pa, da je ob splošnem razvoju nogometa po svetu nemogoče pričakovati, da bi se Slovenija vsakokrat lahko uvrščala na največje turnirje. "Moramo pa imeti cilje, ambicije in tudi strokovno delo. Mislim, da je tudi zdajšnja reprezentanca dovolj kakovostna za veliko tekmovanje," je med drugim dejal Mijatović in tako kot preostali trije dodal, da je za kaj takšnega nujno kakovostno delo, predvsem z mladimi.

Gol Mirana Pavlina je Sloveniji leta 1999 prinesel prvo uvrstitev na veliko tekmovanje. Foto: Nebojša Tejič/STA

Rudi Zavrl: Družbeno in politični so bili favorizirani zimski športi

Tudi to je na nek način pripeljalo do tega, da Slovenija ni zgolj smučarska država, čeprav se jo je večkrat označilo samo za takšno, ampak je bila, kot je dejal Bergant, vedno tudi nogometna in še kaj. "Družbeno in politično so bili favorizirani zimski športi, a se je stereotip sam po sebi razblinil z nogometno osamosvojitvijo. Nogomet ni balkanski šport, kakor so ga nekateri znali označiti, je pa bil leta 1989 še na ravni tretje ali četrte avstrijske lige," je pojasnil Zavrl in poudaril, da je bilo zato potrebnega veliko dela.

Glede na vse skupaj vsi sicer vidijo svetlo prihodnost slovenskega nogometa. A izpostavili so tudi kakšno pomanjkljivost v luči desetletne suše nastopov na velikih tekmovanjih članske vrste. "Zdaj malce pogrešam tisto nenormalno veliko željo po igranju za reprezentanco, takšno, kakršno smo imeli mi," je, denimo, dejal Pavlin in dodal, da včasih pri 20 letih nisi mogel biti milijonar, zdaj pa si lahko že pri 19 ali prej. "Verjetno tudi to malce vpliva na vse skupaj."

Toda misli ob častitljivi obletnici so bile vseeno bolj pozitivne narave. Tudi ena Bergantova. "Nogomet je svetovna govorica. Je ena prvih stvari za vzpostavljanje stika kjerkoli na svetu. Mi smo na svetovnem zemljevidu tudi po zaslugi nogometa in to nam olajšuje stike, komunikacijo. Imamo se s čim pohvaliti. In tudi zaradi nogometa smo na nek način boljši ljudje."