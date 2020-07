Novinarji pravijo: MVP sezone je Henderson

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tridesetletnik je konec junija popeljal Liverpool do prvega naslova prvaka v 30 letih in v boju za nagrado premagal Kevina De Bruyna (Manchester City, 2. mesto), Marcusa Rashforda (Manchester United, 3.) ter moštvena kolega Virgila Van Dijka (4.) in Sadia Maneja (5.).

Ugleden izbor za najboljšega novinarji pripravljajo od leta 1948.

