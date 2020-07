Nogometaši Liverpoola so sinoči v predzadnjem krogu premier lige v derbiju s 4:3 na domačem stadionu Anfield premagali Chelsea in tudi uradno prejeli težko pričakovani pokal za zmago v angleški ligi, na katerega so čakali celih 30 let. Njihov strateg Jurgen Klopp je navijačem Redsov, ki zaradi pandemije novega koronavirusa uspeha niso mogli proslavljati, tako obljubil, da jih "takoj, ko bo k**** virus mimo, čaka pravo slavje".

Karizmatični trener Liverpoola Jürgen Klopp je navijačem v intervjuju za Sky Sports sporočil, da je vse, kar so dosegli, dosegli zaradi njih in napovedal, naj bodo pripravljeni na veliko slavje, ko ga bodo pogoji enkrat omogočali.

"Če ne vidite, da smo vse to storili zaradi vas, potem vam ne morem pomagati. Pred petimi leti sem vas prosil, da verjamete v nas. To ste tudi storili, vi ste iz nas ustvarili prvake. Hvala vam! Vsi skupaj moramo proslaviti. Pijte, kar želite, ampak bodite pripravljeni na slavje, ko bo ta k*** virus enkrat mimo. Takrat bomo proslavljali skupaj, bodite pripravljeni," je v še enem od zanj značilnih čustvenih odzivov sporočil Nemec.

Foto: Getty Images

"Prvaki smo in to je resnica. Osvojili smo štiri trofeje in to največje (lovoriko Lige prvakov, evropskega superpokala, svetovnega klubskega prvenstva in angleške lige, op. a.). Ne bi mogel biti bolj ponosen. Običajno se ne maram fotografirati z nečim, ampak s temi trofejami se bom z veseljem. Kaj takega se ne dogaja pogosto," se zgodovinskega dosežka zaveda Klopp.

Liverpoolu in druščini se bosta v prihodnji sezoni v premier ligi pridružila prvak druge ravni angleškega nogometa Leeds United, in to po 16 letih odsotnosti, in drugouvrščeni West Bromwich, ki ga vodi hrvaški strateg Slaven Bilić.

