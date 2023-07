Dobre novice o nogometašu, ki je padel s konja

Predstavniki bolnišnice iz andaluzijske prestolnice so že prejšnji teden sporočili, da je Rico pri zavesti in da je začel komunicirati, danes pa so dodali, da so ga odpustili iz intenzivne nege in ga premestili na drug bolnišnični oddelek.

Rico je od leta 2019 član francoskega prvaka iz Pariza. Za PSG je odigral le 14 tekem, pred tem je igral za Sevillo in Mallorco ter angleški Fulham.

